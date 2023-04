"I VELENI NON CI AIUTANO, IL MANCATO APPOGGIO DEL PUBBLICO È GRAVE QUASI QUANTO L’ASSENZA DI OSIMHEN" - DOPO DE LAURENTIIS, ANCHE LUCIANO SPALLETTI VA CONTRO GLI ULTRAS DEL NAPOLI, CHE TRA RISSE, CONTESTAZIONI E SCAZZOTTATE "FRATRICIDE" RISCHIANO DI OSCURARE LA MARCIA VERSO LO SCUDETTO DEI PARTENOPEI - IL PRESIDENTE CI VA PESANTE: "FINCHÉ NON SI PRENDE LA LEGGE THATCHER E LA SI MUTUA IN ITALIA, PURTROPPO, AVREMO SEMPRE DI QUESTI PROBLEMI…"

Estratto dell'articolo di Marco Azzi per la Repubblica

SPALLETTI

Era qui, la festa. Ma sul più bello sta naufragando tra violenza, veleni e rancori, che rischiano di appesantire il count down della squadra di Spalletti verso lo scudetto. […] Si sono […]spente le luminarie e soprattutto la voce del Maradona, dove lo sciopero del tifo delle curve è degenerato domenica nella scazzottata fratricida tra gli ultrà di casa, mentre nella malinconia generale il Milan passeggiava sulle frastornate controfigure azzurre.

[…] Dopo mesi di tregua, che sono serviti a non ostacolare la marcia trionfale della capolista, è arrivata infatti in maniera fisiologica l’ora del regolamento dei conti tra Aurelio De Laurentiis e i gruppi organizzati dei settori popolari, figlio della contestazione nei confronti della società della scorsa estate.

Gli ultrà avevano rigato sempre dritto sugli spalti, fino a domenica notte. Ma hanno sgarrato due volte lontano dal Maradona: scontrandosi a gennaio sull’A1 con i rivali della Roma, e a marzo in città con quelli dell’Eintracht. Nel primo caso era intervenuto anche il Viminale, vietando per due mesi le trasferte ai residenti a Napoli e provincia. Le maggiori ripercussioni ci sono state però per i gruppi organizzati all’interno dello stadio di Fuorigrotta, dove non è stata autorizzata nelle ultime partite l’introduzione di tamburi, bandiere e megafoni[…]

Il Maradona è sprofondato nel silenzio. Gli ultrà sono convinti che sia stato De Laurentiis a chiedere alle forze dell’ordine di usare la mano pesante. Domenica era stato autorizzato l’ingresso di un solo drappo, per Gianni Minà. Ma poi gli ultrà hanno optato per lo sciopero totale del tifo, che è degenerato negli scontri in curva (puniti con due Daspo di 5 anni) e nella contestazione che ha penalizzato la squadra con il Milan.

Altro motivo di attrito i prezzi alti per la sfida di Champions con i rossoneri. […] «I veleni non ci aiutano, il mancato appoggio del pubblico è grave quasi quanto l’assenza di Osimhen», si è lamentato Spalletti. E il sindaco Gaetano Manfredi ha chiesto di stemperare gli animi. De Laurentiis è invece irremovibile.

«Finché non si prende la legge Thatcher e la si mutua in Italia, purtroppo, avremo sempre di questi problemi. Si permette ai delinquenti di andare allo stadio e mortificare appassionati e famiglie». In realtà però il modello Thatcher — bastato sulla repressione — fu un flop e venne accantonato dagli inglesi dopo la tragedia di Hillsborough (97 morti nel 1989). Meglio lasciare lavorare le istituzioni, c’è ancora un po’ di margine per salvare la festa della città.

