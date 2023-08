"VERRATTI CON ME NON GIOCHERÀ MAI" - LUIS ENRIQUE SCARICA IL CENTROCAMPISTA ITALIANO, DA TEMPO DATO PER PARTENTE DAL PSG - SU DI LUI C'E' IL FORTE INTERESSE DEI SAUDITI DELL'AL HILAL, CHE SI È FATTO AVANTI CON LA PROPOSTA DI TRIPLICARGLI LO STIPENDIO, MA IL CLUB PARIGINO HA RIFIUTATO L'OFFERTA DA 45 MILIONI E SPINGE PER CONVINCERLO AD ACCETTARE LE OFFERTE DELL'AL ARABI, CLUB QATARINO - I SOLDI DELLA CESSIONE DI VERRATTI SERVONO AL PSG PER ACQUISTARE KOLO MUANI...

È stato chiaro, ma anche molto duro, Luis Enrique, quando ha dovuto spiegare a Marco Verratti che per lui al Psg non c'è più posto. Secondo Le Parisien, il tecnico spagnolo non ha usato mezzi termini nell'incontro di inizio agosto, in presenza anche del d.s. Luis Campos: “Con me non giocherai mai”. […]

Insomma, nonostante tutto, Verratti non è mai stato messo fuori rosa. Certo, Luis Enrique è passato dalle parole ai fatti e non l'ha convocato per le partite di campionato. Un modo anche per non correre rischi inutili visto che l'azzurro interessa vari club. In primis quello saudita dell'Al Hilal che si è fatto avanti già in primavera con la proposta di triplicargli lo stipendio. Una trattativa andata in stallo per via dell'offerta al Psg ritenuta insufficiente. Così si è inserito l'Al Ahli, che però deve liberare un posto di straniero in rosa. Neymar comunque sta manovrando per facilitare un accordo. Per ora però non si è mai andati oltre i 45 milioni per il cartellino, e il centrocampista è finito nel mirino dell'Al Arabi, in Qatar, meta magari meno gradita. […]

Ma il club dell'emiro del Qatar ha bisogno di accelerare sul fronte Kolo Muani e forse le indiscrezioni sul colloquio con Enrique sono emerse anche per mettere fretta a Verratti. L'attaccante dell'Eintracht Francoforte infatti è considerato indispensabile per completare il reparto offensivo e magari convincere Mbappé che il progetto parigino sia il migliore dove continuare anche oltre il 2024. Mentre Verratti non ne fa più parte. […]

