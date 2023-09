"VI ASPETTAVATE QUALCUN ALTRO?" - DANIIL MEDVEDEV ASFALTA CARLOS ALCARAZ E VOLA IN FINALE CONTRO DJOKOVIC AGLI US OPEN, QUELLA CHE AVEVA VINTO 2 ANNI FA CON UN TRIPLO 6-4 PROPRIO SU DJOKOVIC, CHE AFFRONTERÀ PER LA QUINDICESIMA VOLTA IN CARRIERA - IL RUSSO HA SPEDITO A CASA IL NUMERO 1 AL MONDO IN QUATTRO SET E 3 ORE E 22 DI GIOCO...

Estratto dell'articolo di www.gazzetta.it

Daniil Medvedev

"Vi aspettavate qualcun altro?". È l’espressione di Daniil Medvedev al termine di una semifinale fantastica, vinta contro Carlos Alcaraz. Il russo si regala una delle pagine più felici della sua carriera e dimostra - ancora una volta - di essere l’unico giocatore in grado di insidiare il duopolio Carlitos-Nole.

Daniil, in 4 set fantastici, elimina Carlos Alcaraz e accede alla finale Us Open, quella che aveva vinto 2 anni fa con un triplo 6-4 proprio su Djokovic, che affronterà per la quindicesima volta in carriera. I precedenti dicono 9-5 per Novak, che ha perso l’ultimo match a Dubai contro il numero 3 del mondo. Finisce 7-6 (3) 6-1 3-6 6-3 per Medvedev, che in 3 ore e 22 gioca una partita straordinaria e fa fuori il numero 1 del mondo uscente.

daniil medvedev

A Flushing, da ormai 15 anni, nessun campione in carica riesce a ripetersi: è successo anche ad Alcaraz, mattatore del 2022. L’ultimo che è riuscito a vincere per due volte consecutive a New York rimane sua maestà Roger Federer (2007 e 2008).

[...]

daniil medvedev daniil medvedev scazza con una tifosa sugli spalti daniil medvedev