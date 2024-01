"LA VITA È BELLA" - "LE IENE" FANNO VISITA A SVEN-GORAN ERIKSSON E GLI CONSEGNANO UN VIDEO MESSAGGIO DI TANTI SUOI EX CALCIATORI - IL DISCORSO COMMOVENTE DELL'EX ALLENATORE DELLA LAZIO: "IL TUMORE HA PRESO ANCHE FEGATO E POLMONI, NON SI PUÒ OPERARE NÉ CURARE. VOGLIO VIVERE PIÙ A LUNGO POSSIBILE MA STARE ANCHE BENE" - "NON MI ASPETTAVO TUTTO QUESTO CALORE. NON BISOGNA MAI DARE PER SCONTATO CHE LA VITA SIA SEMPRE IN CRESCENDO, DEVI ESSERE PREPARATO ALLE SCONFITTE…" - VIDEO

il servizio delle iene su sven goran eriksson

Lo scorso 11 gennaio Sven-Goran Eriksson ha rivelato alla radio svedese P1 di essere affetto da un tumore incurabile al pancreas. Le Iene sono andate in Svezia per consegnargli un video messaggio di tanti suoi ex giocatori […]. Il tecnico ha parlato di calcio, ma anche della malattia che lo ha colpito: “Faccio i controlli ogni due settimane: finora col tumore va bene. È pancreatico, come quello di Vialli. Ha preso anche fegato e polmoni, non si può operare né curare. Se ci pensi tutti i giorni, diventi matto. Voglio vivere più a lungo possibile ma stare anche bene, la vita è bella. Non mi aspettavo tutto questo calore. Non bisogna mai dare per scontato che la vita sia sempre in crescendo, devi essere preparato alle sconfitte. Voglio essere ricordato come un uomo per bene”.

[…] “Ho avuto il piacere di allenare il piede sinistro più forte del mondo, Mihajlovic, e il destro, Beckham. L’Italia mi manca. I miei ex giocatori allenano tutti? Il trucco è creare un gruppo forte. Mancini, quello con cui ho avuto il rapporto più stretto, era un allenatore già in campo. Ha fatto bene ad andare in Arabia? I soldi parlano. Il calcio è meglio oggi di allora, prima i difensori non avevano tecnica e nemmeno i portieri[…]”. Poi un aneddoto su Maradona: “Lui è il più forte che ho visto giocare. Con la Fiorentina l’ho battuto in Coppa Italia: lui venne da me e mi fece i complimenti, mi disse però che la musica in campionato sarebbe stata diversa. E abbiamo perso 5-1" .

E poi ancora calcio: “In Italia ci sono Juve, Milan, Inter. Allenare una delle altre fuori da queste, la Lazio, e vincere è tanta roba. Il rimpianto? Potevamo vincere lo scudetto un anno prima”. Quindi arriva il gran finale, complice un tablet. I tifosi laziali – nel giorno della partita col Lecce, all’Olimpico – gli mandano gli auguri, tra loro anche il presidente Lotito: “Non mollare mai”. Poi arrivano i videomessaggi dei suoi ex giocatori: Pancaro, Sensini, Inzaghi, Ballotta, Veron, Nedved, Conceicao, Marchegiani, Nesta , Simeone, Stankovic, Mancini, Lombardo, Vieri, Cragnotti e Marcolin. […]

