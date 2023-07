RAGAZZE NEL PALLONE - OGGI INIZIA IL MONDIALE DI CALCIO FEMMINILE IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA DOVE, AL CONTRARIO DI QUELLO MASCHILE, SCENDERÀ IN CAMPO ANCHE LA NAZIONALE ITALIANA - CON LA SOLITA IPOCRISIA, IL PRESIDENTE DELLA FIFA, GIANNI INFANTINO, VUOLE RENDERE QUESTA COPPA DEL MONDO LA PIÙ "INCLUSIVA" DI SEMPRE, CON PREMI INDIVIDUALI PER LE CALCIATRICI E LA POSSIBILITÀ DI INDOSSARE LA FASCIA DA CAPITANO ARCOBALENO (COSA CHE NON E' STATA PERMESSA ALLA COPPA DEL MONDO IN QATAR PER NON IRRITARE IL MONDO ARABO)

Estratto dell'articolo di Gaia Piccardi per il “Corriere della Sera”

[…] Ci sono gli Usa delle veterane Megan Rapinoe (capolinea a fine stagione, poi figli con Sue Bird, ex mano fatata della Wnba) e Alex Morgan (mamma di Charlie), le pasionarie che hanno fatto causa alla Federcalcio americana per ottenere parità di trattamento, rapporti pessimi con Donald Trump ma habitué alla Casa Bianca di Joe Biden, e c’è la Norvegia che in attacco recupera Ada Hegerberg, il bomber che ha rinunciato per anni alla Nazionale in nome dell’equal pay con i maschi.

Dall’altra parte del pianeta, spalmato tra Australia e Nuova Zelanda, stamane (ore 9, inaugurano le padrone di casa kiwi) scatta il Mondiale di calcio femminile n.9 della storia (prima edizione nel 1991, le ragazze sono partite con 61 anni di ritardo sulla Coppa Rimet), siamo nel 2023 però i problemi delle signore non cambiano: molte sono ancora dilettanti (le azzurre di Milena Bertolini hanno appena concluso il primo campionato con lo status di professioniste), la Fifa continua a distribuire meno soldi che al Mondiale uomini però accetta la fascia arcobaleno, una vittoria per le atlete Lgbtq+: 94 in 22 squadre, ha calcolato il sito outsports.com , mai così tante, incluse il formidabile centravanti dell’Australia Sam Kerr, la calciatrice più pagata del mondo (500 mila dollari a stagione dal Chelsea) e Elena Linari, capitano dell’Italia se Cristiana Girelli (che ha più presenze) non fosse titolare.

L’avvocato svizzero Gianni Infantino, padrone del vapore e della Fifa, dopo aver portato gli uomini in Qatar scaraventa le donne down under e per farsi perdonare del fuso orario devastante con l’Europa promette alle ragazze più denaro. Per la prima volta, infatti, oltre ai contributi alle Federazioni (4,3 milioni di dollari per la vincitrice), sono previsti guadagni individuali per le calciatrici: dai 30 mila dollari per chi si ferma al girone ai 270 mila per ogni componente della squadra che il 20 agosto alzerà la coppa a Sydney.

Le favorite, oltre agli Usa […] appartengono al vecchio continente. L’Inghilterra regina d’Europa di Sarina Wiegman, la c.t. che alla guida dell’Olanda ci eliminò nei quarti del Mondiale 2019, coach di grande carisma che dove va, vince: Alessia Russo da Madistone (Kent), nonno siciliano, la bomber che impreziosì la semifinale con Svezia con un gol di tacco che fece scomodare paragoni con Messi, è una sua creatura.

La Spagna del Pallone d’Oro Alexia Putellas, tornata dopo la rottura del legamento crociato, la Francia passata dalla dittatura di Corinne Diacre che faceva ammutinare le calciatrici alla camicia bianca aperta sul petto di Herve Renard, l’uomo dei miracoli Zambia e Costa d’Avorio alla Coppa d’Africa, capace di rimettere insieme una squadra a pezzi senza fare troppo lo schizzinoso quando si è trattato di sedersi sulla panchina delle Bleus.

La Germania autarchica (solo 4 giocatrici su 23 non giocano in patria) arriva sempre alla fine, l’Africa è tutta da scoprire, non mancherà il folklore (Haiti, Vietnam, Panama) e nemmeno le sorprese. La piccola Italia in piena transizione generazionale (ricordiamolo: qualificata ancora, a differenza dei maschi) si augura di passare il girone con Argentina, Svezia e Sudafrica. Scordiamoci la macarena di quattro anni fa, però alle azzurre auguriamo una lunghissima e prospera vita.

