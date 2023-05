4 mag 2023 08:54

LA RAGIONEVOLE ROSICATA DI SARRI - “SONO CONTENTO PER LO SCUDETTO DEL NAPOLI MA UN MINIMO GIRAMENTO C’È, MI SAREBBE PIACIUTO VINCERLO CON LA SQUADRA PER CUI TIFAVO DA BAMBINO” (IL PENSIERO VA AL NAPOLI DEI 91 PUNTI E DEL TRICOLORE PERSO IN ALBERGO DOPO INTER-JUVE IN CUI ORSATO NE COMBINO’ PIU’ DI CARLO IN FRANCIA) - ALLEGRI: “DE LAURENTIIS PARLA DI SCUDETTO DELL’ONESTA’? GLI DO UN CONSIGLIO, ANCHE SE NE ACCETTA POCHI, SE LO GODA…”