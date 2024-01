RAPUANO A MANO ARMATA! PERSINO “LA GAZZETTA” STRONCA LA DIREZIONE DI GARA DELLA FINALE DI SUPERCOPPA NAPOLI-INTER DA PARTE DI RAPUANO CHE CAMBIA METRO ARBITRALE TRA PRIMO E SECONDO TEMPO: "PRIMA CONCEDE E POI ECCEDE" – "LA PRIMA AMMONIZIONE DI SIMEONE, ESPULSO PER DOPPIO GIALLO, E’ ECCESSIVA" - MOURINHO DUE STAGIONI FA GLI DIEDE DEL “PAGLIACCIO”. E DOPO ROMA-FIORENTINA DI QUEST’ANNO SCOMODO’ CICERONE: “IL SILENZIO E’ UNA GRANDE ARTE DI CONVERSAZIONE”

LA MOVIOLA

Matteo Dalla Vite per “la Gazzetta dello Sport”

Rapuano sembra arbitrare due partite diverse e lo si capisce quando estrae il giallo a Calhanoglu solo alla terza azione fallosa punibile ('interista era già sanzionabile al 26' pt su Lobotka). Dal 42' del primo tempo, l'arbitro comincia una nuova conduzione: prima concede poi eccede.

AIl'11' il Napoli chiede rigore su ribattuta - da punizione - di Thuram: ma non c'è alcun aumento del volume del corpo. Corretto annullare il gol al 37' di Lautaro: Thuram parte in fuorigioco nell'avvio di azione. Ripresa: la prima ammonizione di Simeone (10' st) è eccessiva, il fallo è figlio dell'uscita da un duello; la seconda arriva da un pestone ad Acerbi ed è catalogato (condivisibile o no) nella casistica delle ammonizioni.

LA LITE TRA RAPUANO E MOURINHO

Estratti da https://sport.virgilio.it/

Due stagioni fa Rapuano fu protagonista di un siparietto con Mourinho che venne anche espulso durante la gara col Torino. lo Special One, nervoso per quanto stava accadendo in campo, all’ennesimo fallo non fischiato ai suoi aveva cominciato a insultare Rapuano, appellandolo più volte con il termine “pagliaccio“. Un termine ripetuto anche quando l’arbitro si è avvicinato alla panchina giallorossa, e che è valso l’inevitabile rosso. A nulla valsero le scuse a fine gara, per l’ormai ex tecnico della Roma scattò la squalifica.

