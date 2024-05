REAL CARLO! MENTRE L’ITALIA PALLONARA SI SPACCA TRA "GIOCHISTI" E "RISULTATISTI", CARLO ANCELOTTI CONTINUA A ALZARE TROFEI E CONQUISTA IL CAMPIONATO COL REAL MADRID (E' LA SUA SECONDA LIGA!) - "LA FESTA? DOPO IL BAYERN. VOGLIAMO LA FINALE. IL GOL DI BELLINGHAM CONTRO IL BARCELLONA NEL RITORNO È STATO IL MOMENTO DECISIVO” – IL "NAPOLISTA" RICORDA QUANDO DE LAURENTIIS LO ESONERÒ PER GATTUSO (CIAO CORE!)

Massimiliano Gallo per ilnapolista.it

Ancelotti nuovo testimonial Inps: il pensionato più vincente dell’umanità

carlo ancelotti vittoria liga del real

Al centralino di Valdebebas, cittadella del Real Madrid, l’altra mattina è arrivata una telefonata insolita: “Buongiorno qui è l’Inps, l’istituto di previdenza sociale italiana, cerchiamo il signor Carlo Ancelotti.

Il presidente Fava vorrebbe parlargli”. L’Inps ha pensato al signor Carlo come testimonial per la terza età. È il pensionato più vincente della storia dell’umanità. Da questa sera ha aggiunto un altro trofeo: la sua seconda Liga. È il titolo numero 42. Ne ha vinti 14 da calciatore e 28 da allenatore (tra cui quattro Champions, unico nella storia del calcio).

bayern monaco real madrid ancelotti

Quando arrivò a Napoli, dopo i 91 punti di Sarri, il corpaccione della tifoseria (con un quoziente intellettivo al livello della temperatura di Stoccolma a febbraio) insorse. Era venuto a prendersi la pensione e a sistemare il figlio. Così dicevano. Lo sappiamo, sono cose dette e ridette su questi schermi. Ma è sempre bene ribadirle. Così come vale la pena rimarcare che De Laurentiis sarà certamente e giustamente ricordato per lo storico scudetto ma anche perché ha segnato un momento inarrivabile nella storia del football, che meriterebbe una targa: “all’uomo che esonerò Ancelotti per sostituirlo con Gattuso”.

Ancelotti e il non ruolo che ha ritagliato a Bellingham

Carletto veleggia sereno, come sempre. Ha vinto il campionato con apparente nonchalance. Senza far pesare che ha giocato tutta la stagione senza Courtois, Militao e Alaba (e infortuni vari): tutti atterrati dalla rottura del crociato. Courtois è rientrato solo oggi, contro il Cadice (ed è stato anche decisivo con una parata sullo 0-0; è poi finita 3-0); Militao da qualche partita, Alaba non ancora.

carlo e davide ancelotti

A inizio stagione tutti il favorito era il Barcellona che oggi ha consegnato la Liga perdendo 4-2 col Girona. Senza Benzema il Madrid era un’incognita. Nessuno sottolinea il capolavoro compiuto con Bellingham: Ancelotti gli ha ritagliato un non ruolo, tuttocampista d’attacco. A metà strada tra Gullit e Kakà. E l’inglese ha segnato come mai nella sua carriera. Non osiamo immaginare cosa ne sarebbe di lui se finisse nelle mani di uno di quegli allenatori che ti danno indicazioni pure su come andare in bagno.

A Madrid festeggiano. Gli Ancelotti pure. Con moderazione (forse) ma festeggiano. Al Bayern ci penseranno da lunedì. I pensionati devono fare una cosa alla volta.

ancelotti real madrid carlo ancelotti vittoria liga del real

carlo ancelotti riceve la laurea ad honorem dall universita di parma 5 carlo ancelotti riceve la laurea ad honorem dall universita di parma 4 carlo ancelotti