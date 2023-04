RED BULL...IZZATI! A BAKU STRAPOTERE RED BULL: VINCE PEREZ, SECONDO VERSTAPPEN. LECLERC SUL PODIO - QUARTO ALONSO, SAINZ DAVANTI A HAMILTON - IL VERO MOTIVO DI INTERESSE È DIVENTATO IL POSSIBILE DISTURBO CHE IL MESSICANO DELLA RED BULL PUÒ COSTITUIRE PER LA RICONFERMA IRIDATA DEL SUO COMPAGNO DI SQUADRA VERSTAPPEN. LECLERC ALLA FINE È STATO BRAVO A PORTARE IL MASSIMO DI QUELLO CHE SI POTEVA OTTENERE

Estratto dell’articolo di Giusto Ferronato per gazzetta.it

gp baku perez verstappen leclerc

Red... Bullizzati tutti. Nuova dura lezione del team campione del mondo alla concorrenza: a Baku è doppietta con Sergio Perez che ha battuto Max Verstappen nel quarto GP del Mondiale. Ecco, se vogliamo a questo punto, il vero motivo di interesse è diventato il possibile disturbo che il messicano può costituire per la riconferma iridata di Verstappen.

Che resta lo strafavorito di questo Mondiale, ma non potrà permettersi distrazioni perché in questo fine settimana Checo è stato micidiale nello sfruttare le uniche finestre che gli si sono aperte: lo Shootout di sabato (con prima fila e poi vittoria nella Sprint) e la Safety Car di oggi in gara, sfruttata per prendere la testa e gestire la situazione. Checo ha guidato benissimo una macchina che in questo momento straccia tutti con una facilità disarmante. E nel Mondiale i due sono praticamente incollati in classifica, la lotta tra i due Tori si fa davvero bollente.

BUON LECLERC

gp baku perez verstappen leclerc

Charles Leclerc alla fine è stato bravo a portare il massimo di quello che si poteva ottenere, cioè il terzo posto. Ma appena è stato passato dalle due Red Bull, Charles non ha potuto che guardarle scappare.

A fine gara si è ritrovato con 20 secondi di distacco. Un weekend con la pole in qualifica, quella nello Shootout e il terzo posto in gara è un bottino positivo, ma non è quello per cui vuole correre Charles e per cui compete la Ferrari. Bene aver preceduto l’Aston Martin del solito Fernando Alonso, cui solo all’ultimo giro Russell ha soffiato il punto del giro veloce in gara. Quinto Carlos Sainz con la seconda rossa, poi Lewis Hamilton con la Mercedes, Lance Stroll, George Russell, Esteban Ocon e Lando Norris.

(…)

verstappen russell