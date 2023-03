LA RED BULL E’ GIA' IMPRENDIBILE. E IN FERRARI ROTOLANO TESTE - SI DIMETTE DAVID SANCHEZ, IL CAPO DELL’AERODINAMICA, IN SEGUITO ALLE CRITICHE ARRIVATE DOPO LO CHOCCANTE DEBUTTO IN BAHRAIN – ANCHE LUI, COME IL RESPONSABILE DELLA STRATEGIA RUEDA SILURATO QUALCHE SETTIMANA FA, ERA MOLTO VICINO A BINOTTO, IL CAPO TEAM CACCIATO IN INVERNO - IL NUOVO DIVORZIO FA PENSARE A UN REPULISTI DELLA PRECEDENTE GESTIONE VOLUTO DAL CAPO DEL MURETTO VASSEUR…

Ci sarebbe da sorridere, con la disperata Mercedes più lenta del 2022, con Hamilton che smoccola perché il team non lo ha ascoltato, se non fosse che da un anno e mezzo non sono più le frecce d’argento il nemico della Ferrari, ma l’imprendibile Red Bull dello scatenato Verstappen, disarmante nel suo dominio all’esordio in Bahrain, dopo aver vinto gli ultimi due Mondiali.

Da ieri David Sanchez, il capo dell’aerodinamica, uno dei tecnici che più avevano contribuito alla progettazione delle ultime due monoposto, quella (sconfitta) del 2022 e quella (dall’inizio balbettante) attuale, non è più al suo posto. Si è dimesso, lascia l’incarico dopo dieci anni trascorsi a Maranello.

Sulla carta è lui ad andarsene, dovrà sottoporsi al solito esilio tecnico (per evitare la concessione di segreti industriali a team rivali), il cosiddetto gardening leave , per poi trasferirsi fra qualche mese, stando ai si dice, in McLaren, dove dovrebbe ritrovare l’antico compagno in Ferrari, Andrea Stella, come capo del team.

Sanchez è un nome di peso, molto vicino a Binotto, il capo team silurato in inverno e sostituito dal francese Vasseur, ed è la seconda testa che cade nel 2023, dopo quella di Rueda, il responsabile della strategia, altro fedelissimo del capo precedente, sostituito nella tattica da Jain. Il nuovo divorzio fa pensare ad una volontà di rinnovamento voluta da Vasseur, spinta forse anche da risultati non all’altezza. Sanchez era alla Ferrari dall’ottobre 2012, dal 2019 era a capo del dipartimento aerodinamico, nel 2021 era diventato Chief Engineer, in pratica una delle principali figure di riferimento. Il problema è che, se rivoluzione deve essere, non potrà al momento che risultare incompleta.

La sostituzione di Sanchez non può che avvenire dall’interno...

