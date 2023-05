18 mag 2023 11:44

IL REGALO D’ADDIO DI RYUICHI SAKAMOTO: UNA PLAYLIST PER IL SUO FUNERALE - IL TEAM DEL MUSICISTA GIAPPONESE SCOMPARSO LO SCORSO MARZO A 71 ANNI HA DIFFUSO IL SET DI 33 BRANI CHE L'ARTISTA AVEVA LASCIATO PER ACCOMPAGNARE LA SUA MORTE - L’ULTIMA COLONNA SONORA PER MONSTER, IL NUOVO FILM DI KORE-EDA IN CONCORSO A CANNES- VIDEO