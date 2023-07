REGIME CHANGE! DOPO 4 ORE E 42 DI TENNIS SPAZIALE, CARLOS ALCARAZ E’ IL NUOVO RE DI WIMBLEDON – DJOKOVIC BATTUTO AL QUINTO SET 6-4. RESISTE IL RECORD DI FEDERER DI 8 VITTORIE NEL TEMPIO DEL TENNIS - A 20 ANNI LO SPAGNOLO È IL TERZO GIOCATORE PIÙ GIOVANE A CONQUISTARE IL TORNEO INGLESE DOPO BECKER E BORG. CARLOS, APPLAUDITO ANCHE DAL RE DI SPAGNA, MANTIENE COSÌ SALDO IL TRONO DI NUMERO 1 AL MONDO - "E' UN SOGNO DIVENTATO REALTA', NON PENSAVO DI FARE COSI' IN FRETTA"

(ANSA) Carlos Alcaraz ha vinto per la prima volta in carriera il torneo di Wimbledon. Il numero 1 del mondo in finale ha battuto Novak Djokovic (n.2) in 5 set, con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 in 4h42' di gioco.

“Not in my backyard”, ovvero “non nel mio giardino” avrà pensato Roger Federer. “Non il mio record!” avrà esclamato Margaret Court, “Non il mio Grande Slam!” sarà stato il pensiero di Rod Laver. E così, alla fine, il record di otto Wimbledon di Roger è salvo, così come il primato di 24 Slam della giocatrice australiana e il vecchio Rocket Man resta l’ultimo della storia, per ora, ad aver conquistato i quattro Major nella stessa stagione. Correva l’anno 1969. Wimbledon festeggia un nuovo giovane Re spagnolo, Carlos Alcaraz, che ferma la corsa di Novak Djokovic battendolo 1-6 6-3 6-1 3-6 6-4 diventando a 20 anni il terzo giocatore più giovane a conquistare i prati di Church Road dopo Becker e Borg. Carlos mantiene così saldo il trono di numero 1 al mondo allungando il suo giovane regno a 29 settimane.

