13 mar 2024 15:28

UNA REGINA IN BAMBOLA – CAMILLA RICEVE COME DONO UNA BARBIE ISPIRATA A LEI E CHE, NELLE INTENZIONI, DOVEVA ESSERE UNA SUA SOSIA – PECCATO CHE LA BAMBOLA NON LE ASSOMIGLI PER NIENTE E LA STESSA REGINA È STATA COSTRETTA AD AMMETTERLO: “SPLENDIDO, MI AVETE TOLTO CINQUANT’ANNI” – MA IL PROBLEMA NON È L’ETÀ: LA POVERA CAMILLA NON È STATA COSÌ PIACENTE NEMMENO MEZZO SECOLO FA… VIDEO