DALLA RETROCESSIONE ALLA FINALE DI CHAMPIONS: LE INCREDIBILI "SLIDING DOORS" DI JOSELU - L'ATTACCANTE DEL REAL MADRID, CHE IERI HA DECISO LA SEMIFINALE CONTRO IL BAYERN CON UNA DOPPIETTA, ERA STATO ACQUISTATO PER FARE LA RISERVA - LO SPAGNOLO HA LASCIATO L'ESPANYOL (FINITO IN SEGUNDA DIVISION) E A 34 ANNI HA ACCETTATO IL RUOLO DA COMPRIMARIO, CON UNO STIPENDIO 200 VOLTE INFERIORE A QUELLO DI BENZEMA E HA PORTATO LA SQUADRA PER CUI TIFA A GIOCARSI LA POSSIBILITA' DI VINCERE LA 15ESIMA COPPA DEI CAMPIONI... - VIDEO

Estratto dell'articolo di Emanuele Gamba per www.corriere.it

joselu 6

In questi giorni Benzema è a Madrid. Anzi, al Real Madrid, dai cui medici si sta facendo curare l’ennesimo acciacco arabo e magari anche un po’ di malinconia. Per quanto con 16 milioni al mese di stipendio passi tutto. O dovrebbe passare.

JOSELU GUADAGNA QUASI 200 VOLTE MENO DI BENZEMA

real madrid bayern monaco joselu

Joselu di milioni ne guadagna invece poco più uno all’anno (100 mila euro al mese), cioè quasi duecento volte meno del giocatore che è stato chiamato a rimpiazzare, ma non ha mai smesso di essere felice, né quando girovagava per i campi di provincia né quando il Real (che lo aveva bocciato quando, da ragazzo, giocava in terza divisione nel Real B in coppia con Morata, che dei due fu invece il prescelto) lo ha richiamato per tappare qualche buco, chiedendogli delle zampate in area e dei gol qua e là, con la furbizia e l’esperienza dei suoi 34 anni. Mercoledì sera ne ha piazzate due, guadagnandosi un posto nella storia e aggiornando il mito madridista da una prospettiva diversa, nuova, dal basso. La classe operaia va in finale. […]

joselu 1

BENZEMA E JOSELU STESSO SCORE: 9 GOL IN CAMPIONATO

Nella Saudi Pro League, Benzema ha segnato 9 gol, esattamente come Joselu nella Liga. Benzema ha giocato poco perché ha avuto scarsa voglia e molti infortuni (psicosomatici?), Joselu perché è una riserva conclamata, lo sa e ne è contento, visto che la sua carriera gli ha regalato una gloria tardiva dopo anni in giro per l’Europa (Liga, Premier, Bundesliga) a collezionare poche reti e molti traslochi (dal 2012 al 2019 ha cambiato una squadra all’anno), fino a trovare un po’ di fortuna all’Alaves nell’anno della pandemia, quando per la prima volta arrivò in doppia cifra, ed esplodere ormai trentatreenne all’Espanyol, dove segnò 16 gol senza però evitare la retrocessione dei suoi. […]

joselu 2

L’IDEA DI ANCELOTTI: SOSTITUIRE BENZEMA CON UN CENTRAVANTI DI RISERVA

Al Real sono ricchi sfondati e molto arroganti, ma sanno ragionare e anche rischiare. Un bomber di vaglia non hanno voluto prenderlo perché prima o poi sarebbe arrivato Mbappé e perché la pensata di Ancelotti – trasformare Vinicius e Rodrygo da ali ad attaccanti d’area – ha subito avuto un senso. I soldi (103 milioni) li ha spesi per Bellingham, che Carletto ha mutato in un incredibile tuttocampista capace di segnare come un numero 9 e che adesso è il candidato principale al prossimo Pallone d’oro, se solo agli Europei con l’Inghilterra manterrà lo stesso livello tenuto con il Real.

Serviva però uno che ogni tanto grufolasse nel caos dell’area di rigore, che fiutasse gol incidentali nelle partite contro le squadre barricadere o che, in quelle comodamente vinte in anticipo, desse respiro alle stelline. Perciò ha scelto il retrocesso Joselu, un milione per prestito, uno e mezzo per il riscatto e uno e due di stipendio.

joselu 3

JOSELU IN NAZIONALE: ESORDIO CON DOPPIETTA DOPO ESSERE ENTRATO ALL’81’…

Ha giocato 13 partite da titolare in Liga e due in Champions, ha segnato un po’ qua e un po’ là, si è guadagnato una chiamata, tardiva pure quella, in nazionale quando ancora giocava nell’Espanyol (al debutto, doppietta alla Norvegia dopo essere entrato all’81’, esattamente come mercoledì sera) e giocando spiccioli ha già messo assieme cinque reti, tra cui uno all’Italia nella semifinale di Nations League. […]

joselu 4 ancelotti joselu joselu 5