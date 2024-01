23 gen 2024 19:40

RIAD PER NON PIANGERE - PERCHE' I TIFOSI ARABI DURANTE LA FINALE DI SUPERCOPPA HANNO FISCHIATO IL MINUTO DI SILENZIO IN MEMORIA DI GIGI RIVA? - LA LEGA SERIE A HA FATTO SAPERE CHE NELLA CULTURA ARABA IL SILENZIO IN RICORDO DEI MORTI VIENE VISSUTO CON FASTIDIO - NON HA AIUTATO IL FATTO CHE LO SPEAKER HA ANNUNCIATO L'OMAGGIO A "ROMBO DI TUONO" IN INGLESE E NON NELLA LINGUA LOCALE - L'ENNESIMA CONFERMA CHE L'ARABIA SAUDITA NON C'AZZECCA NIENTE CON IL CALCIO ITALIANO... - VIDEO