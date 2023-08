RICOMINCIO DAL MANCIO - ROBERTO MANCINI SARÀ IL COORDINATORE DI TUTTE LE NAZIONALI, DALLA MAGGIORE ALL'UNDER 20 - NEL SUO STAFF CI SARANNO ALBERTO BOLLINI (L'ATTUALE C.T. DELL'UNDER 19, CHE DIVENTERÀ IL SUO VICE) E ANDREA BARZAGLI, CHE SI OCCUPERÀ DELLA FASE DIFENSIVA - GABIRELE GRAVINA COMMENTA IL FLOP DELLA NAZIONALE DI CALCIO FEMMINILE AI MONDIALI: "ABBIAMO SBAGLIATO TUTTI. CHI ERA IN CAMPO, CHI IN PANCHINA, CHI A VIA ALLEGRI. DOBBIAMO IMPARARE DALLA CULTURA DELLA SCONFITTA…"

Roberto Mancini coordinerà tutte le Nazionali dalla maggiore all’Under 20. Avrà come vice Alberto Bollini e debutterà nello staff anche Andrea Barzagli, campione del mondo del 2006 che si occuperà in particolare della fase difensiva. Entra anche Antonio Gagliardi, specialista tattico in campo. Confermato invece Attilio Lombardo che guiderà anche l’Under 20, dove la new entry è quella di Francesco Antonioli, preparatore dei portieri è campione d’Italia 2001 con la Roma. Il nuovo corso dell’Under 21 vedrà in panchina Carmine Nunziata. Toccherà invece a Maurizio Viscidi guidare la formazione tecnica della base azzurra. Sono alcune delle decisioni prese dal consiglio federale concluso poco fa a Roma.

“Abbiamo sbagliato tutti. Chi era in campo, chi in panchina, chi a Via Allegri”. Che è la sede della Federcalcio. Così il presidente federale Gabriele Gravina commenta l’esito “deludente” del Mondiale femminile e l’illusione nata dalla prima vittoria e dall’inizio della partita con la Svezia, " la mezz’ora più bella del nostro calcio femminile prima dei tre gol presi in fotocopia”. Gravina dice che “dobbiamo imparare dalla cultura della sconfitta. Anch’io lo faccio, anch’io cerco di imparare”.

Si ripartirà a settembre e Gravina traccia un po' l'identikit dell'allenatore che verrà: "Una persona che abbia capacità di dialogo e che possa capire, coccolare, valorizzare la sensibilità delle ragazze sposando il nostro progetto". Servirà tempo: "Non sottovalutiamo l'appuntamento della Nations di League di settembre con un girone tremendo con Spagna, Svizzera e Spagna, ma è solo una prima ripartenza".

