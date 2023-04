29 apr 2023 13:10

RICOMINCIO DA TRE – NAPOLI SEMBRA RIO E SI PREPARA AL DELIRIO PER IL SUO TERZO SCUDETTO CON SORRENTINO CHE GIRERA’ ALCUNE SCENE DELLA FESTA DA INSERIRE NEL SUO PROSSIMO FILM E LE "PAZZARIE" DEI TIFOSI - CHIUSO IL PARCO DEL VULCANO DOPO LE MINACCE DEGLI ULTRA’ CHE VOGLIONO ACCENDERE FUMOGENI TRICOLORI NEL CRATERE - EDOARDO BENNATO RIENTRA IN ANTICIPO DAGLI USA PER ESSERE IN CITTA' E C’È CHI HA CREATO PULCIMHEN, MEZZO MASCHERA E MEZZO BOMBER…