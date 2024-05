LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA ALLA PECHINESE? – E’ DI NUOVO SINGLE, ANCHE SE HA SMENTITO IL FLIRT CON L’EX DI BELEN – L’UNICO RIMPIANTO DICE DI AVERLO NEI CONFRONTI DEL SUO EX. PER GLI APPASSIONATI DI REALITY RESTANO STRACULT LE SUE PERLE DI CULTURA ("GLI UOMINI IN MEZZO ALLE DAME FANNO LA FIGURA DEL SALAME") E IL CONTINUO RICORSO AL DITO MEDIO NEI CONFRONTI DEI RIVALI - DI CHI SI TRATTA?

A Casa Chi Antonella Fiordelisi ha ribadito di essere single ma non ha nascosto una punta di amarezza per come è finita la liaison con Guglielmo Vicario. "Non c’è nessun gossip, in realtà non mi sento con nessuno, sono single, altrimenti ve lo avrei detto, anche se non il nome", ha detto l'influencer per poi smentire i pettegolezzi circa un flirt con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez.

"Non lo sento da un bel po', doveva venire al mio compleanno ma aveva Luna e non la poteva lasciare a nessuno. Si è scusato. Con Antonino no, non poteva mai nascere nulla tra noi. Non era proprio il mio tipo a livello caratteriale, come amicizia sì. Solo Londra (Guglielmo Vicario, ndr) poteva essere il mio tipo", ha detto l'ex schermitrice che ha evidenziato un certo dispiacere per come è andata la relazione con il portiere del Tottenham, durata una manciata di mesi.

Dopo aver ricevuto il malus dai Carrara, Antonella ha sbottato etichettando la coppia rivale come i "Pasticciotti", per poi riservargli un gestaccio con il dito medio alzato.

L'ex gieffina è stata protagonista anche di un altro momento esilarante, sfoggiando una perla di cultura: "Gli uomini in mezzo alle dame fanno la figura del salame". Successivamente le coppie hanno ripreso il cammino verso il parco nazionale di Minneriya, dove hanno partecipato ad un emozionante safari quiz, una sfida che mette alla prova non solo le loro conoscenze, ma anche la loro capacità di scattare foto di 5 animali selvatici che popolano la regione indicati da Fru.

