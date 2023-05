E CHE GAS! – DOPO TRE MESI DI RIDUZIONI, TORNA A CRESCERE IL PREZZO DEL GAS IN BOLLETTA: AD APRILE SI REGISTRA +22,4% RISPETTO A MARZO – QUESTO NONOSTANTE LA QUOTAZIONE DEL METANO ALL'INGROSSO SIA IN CALO. ALLORA PERCHÉ L'AUMENTO? EFFETTO DEL TAGLIO DEGLI SCONTI IN BOLLETTA, PREVISTO DAL RECENTE DECRETO DEL GOVERNO – CODACONS: “OGNI FAMIGLIA SPENDERÀ IN MEDIA 235 EURO IN PIÙ ALL'ANNO”