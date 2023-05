LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA STRIZZATA NEL BODY DI PIZZO? - ERA UNA DELLE PIÙ ATTESE AGLI INTERNAZIONALI DI ROMA, MA SI È DOVUTA ARRENDERE DOPO AVER SPRECATO LA BELLEZZA DI SETTE SET POINT - SULLE SUE FOTO PICCANTELLE HA COMMENTATO: "ESIBISCO LA MIA FEMMINILITÀ. SONO IMPERMEABILE ALLE CRITICHE…" - DI CHI SI TRATTA?

Estratto dell'articolo di Luigi Ansaloni per www.gazzetta.it

CAMILA GIORGI

Esce di scena anche l’ultima italiana rimasta in tabellone agli Internazionali di Roma. Camila Giorgi molto probabilmente penserà, e non poco, a questa sconfitta contro Karolina Muchova (7-6 (4) 6-2), che definire assurda non è di certo un’esagerazione. L’azzurra è riuscita, è il caso di dirlo, a perdere il primo set mentre era avanti 5-1 e dopo aver sprecato sette set point. Incredibile, ma vero. Non è un unicum nel tennis, soprattutto quello femminile, ma non è una cosa che si vede spesso.

Brava sicuramente Muchova a non cedere e a capire che il set non era finito, tanto da rimontare lo svantaggio (per lei un micidiale parziale di quattro giochi a zero) e poi vincerlo al tie break. Per la ceca il secondo è filato liscio come l’olio, un 6-2 probabilmente figlio di un calo mentale (forse anche fisico) di Camila, che saluta così il Foro Italico, che l’ha sempre acclamata e adorata, con più di qualche rimpianto. […]

