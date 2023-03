4 mar 2023 15:20

LA RICONOSCETE DAL CHIAPPONE DI COPPE E DI CAMPIONI? DI LEI SE NE E’ PARLATO RECENTEMENTE PER UN PRESUNTO FLIRT CON JORGINHO. OGGI DICHIARA IL SUO AMORE PER SPALLETTI E AI MEDIA INGLESI DICHIARA: "SE IL NAPOLI DOVESSE VINCERE LA CHAMPIONS, FESTEGGERÒ GIRANDO SU UN AUTOBUS SCOPERTO IN GIRO PER TUTTA LA CITTÀ" – VIDEO