Marta Bassino ha imparato a sciare e a camminare nello stesso momento: a un anno e mezzo era già in grado di muoversi sulla neve con gli sci. […] Marta è una persona iperattiva. Quando non scia, non riesce a stare ferma e si dedica a tante attività come palestra, escursioni in montagna, mare d'estate e bici. A proposito di bici, è stata anche madrina di una tappa del Giro d'Italia 2020, quella da Alba al Sestriere.

Ovviamente essendo una sportiva Marta Bassino non può non fare attenzione all'alimentazione. Ecco perché è seguita da un nutrizionista che ha personalizzato la sua dieta, adattandola al suo stile di vita. […] Non ama molto i dolci, ma va pazza per il gelato, in particolare quello all'amarena e fiordilatte che fanno a Borgo San Dalmazzo, mentre quando va al mare sceglie quello alla liquirizia o alla vaniglia.

Sull'umore di Marta Bassino incide anche la meditazione. La sciatrice azzurra, infatti, segue il metodo heartfulness, che si basa su semplici tecniche di rilassamento e meditazione. "Sono sempre stata una persona serena, consapevole del grande dono che la vita mi ha fatto, poter trasformare una propria passione nella propria professione è un dono stupendo" ha detto Marta, che poi ha aggiunto: "Heartfulness ha consolidato la mia determinazione, la mia fiducia, ha ridotto i miei stati di ansia e neutralizzato la mia fobia dei ragni". […]

anche se sembra davvero il colmo per una sciatrice, Marta odia il freddo! Ama il caldo, il sole, il mare. La sua stagione preferita infatti è l'estate.[…]

