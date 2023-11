LE RICONOSCETE DAI DECOLLETE MOLTO SPORTIVI? – SONO DUE BOMBASTICHE MODELLE MA QUESTA VOLTA ALLE PASSERELLE HANNO PREFERITO IL PARQUET: HANNO ASSISTITO INSIEME ALLA PARTITA DI BASKET TRA NEW YORK KNICKS E MIAMI HEAT. HANNO SCHERZATO CON I FOTOGRAFI, CON AMMICCAMENTI E SGUARDI MALIZIOSI, E HANNO PORTATO FORTUNA ALLA SQUADRA DELLA GRANDE MELA, DI CUI SONO ENTRAMBE GRANDI FAN…

Irina Shayk & Emily Ratajkowski courtside pic.twitter.com/qnfOHEf1O7 — New York Basketball (@NBA_NewYork) November 25, 2023

Traduzione da https://www.essentiallysports.com/

irina shayk e emily ratajkowski alla partita dei new york knicks 4

Ad appena un mese dall'inizio della stagione NBA, i fan hanno avuto modo di vedere le loro celebrità preferite sostenere appassionatamente le loro squadre. Uno di questi momenti memorabili si è svolto durante la partita dei New York Knicks contro i Miami Heat, al torneo In- Season, quando Irina Shayk ed Emily Ratajkowski hanno fatto il loro ingresso nell'arena. Sia Irina che Emily sono grandi sostenitrici dei New York Knicks.

Con entrambe le squadre reduci dai recenti playoff, era il momento giusto per fare il tifo per la propria squadra. Inoltre, visto come è andata la partita (vinta dai Knicks 100-98) è facile dire che le due hanno portato in campo qualcosa di più del semplice fascino.

Dopo aver già raccontato con dolcezza la sua relazione in erba con Eric Andre sul campo dei Knicks, all'inizio di quest'anno, Emily Ratajkowski ha ancora una volta affascinato i fan presentandosi a bordo campo. Questa volta ha accompagnato un'altra supporter della squadra, Irina Shayk. Mentre i New York Knicks si scontravano con i Miami Heat nel loro incontro del Torneo In-Season, le due celebrità sono state avvistate orgogliose di rappresentare il Garden.

irina shayk e emily ratajkowski alla partita dei new york knicks 3

irina shayk e emily ratajkowski alla partita dei new york knicks 1 irina shayk e emily ratajkowski alla partita dei new york knicks 2