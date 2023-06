LO RICONOSCETE DALLA FACCIA TRASFORMATA IN UNA MASCHERA DI SANGUE? - LA TREMENDA CADUTA DEL CAMPIONE DURANTE UNA PEDALATA CICLOTURISTICA IN CINA - LUI TRANQUILIZZA: "NULLA DI GRAVE”. E POI SPIEGA LA DINAMICA DELL’INCIDENTE: “DAVANTI A ME SONO CADUTI. HO PROVATO A SALTARE MA NON C'È STATO NULLA DA FARE. SEMBRAVA UNA…”. DI CHI SI TRATTA? – VIDEO

Contador in Beijing in a promotion trip for his bike brand, got involved in a crash. pic.twitter.com/2WdQohgQy0 — Ciclismo-Espresso (@CiclismoEspreso) June 18, 2023

Estratto da gazzetta.it

alberto contador dopo la caduta in cina

Immagini che spaventano, che fanno paura. Arrivano dalla Cina. La faccia di Alberto Contador è una maschera di sangue. Il campione madrileno, un fuoriclasse capace di vincere in carriera due Giri, due Tour e tre Vuelta è caduto durante una manifestazione cicloturistica a Pechino organizzata dalla Vuelta.

LE SUE CADUTE

alberto contador dopo la caduta in cina

Lo spagnolo, soprattutto nella seconda parte di carriera, è finito a terra diverse molte. Nel 2015, tappa del Giro a Castiglione della Pescaia, finì giù negli ultimi metri. Si parlò di sublussazione della spalle, ma l’incidente non gli impedì il bis rosa. L’anno dopo, al Tour, finì giù nella prima e nella seconda frazione per poi abbandonare alla nona. Sempre alla Boucle, nel 2017, una caduta nella nona tappa pose fine ai suoi sogni di gloria. Però così conciato come oggi, Contador non si era mai visto.

(...) Voglio trasmettere soprattutto tranquillità. In faccia avevo moltissimo sangue per il taglio al sopracciglio e questo (sullo zigomo, ndr). I medici hanno fatto un grandissimo lavoro anche perché sembrava una cosa più grave. Invece fortunatamente è stato solo questo. Una cosa che fa impressione però non è nulla di grave. Ora andrò in aeroporto, già sono in hotel, poi a casa. Ciao ciao”. Poi una sintetica spiegazione sulla caduta: “Davanti a me si sono arrotati e sono caduti, io ho provato a saltare ma non c’è stato nulla da fare”.

CONTADOR TOUR BASSO CONTADOR 1 BASSO CONTADOR 3 CONTADOR 3 Alberto Contador il ritiro di contador BASSO CONTADOR