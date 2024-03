LA RICONOSCETE? - FATEVI AVANTI MASCHIONI: LA BOMBASTICA MODELLA E INFLUENCER HA ANNUNCIATO DI ESSERE TORNATA IN PISTA: "MAI STATA PIÙ SINGLE DI COSÌ" - LE SUE CURVE HANNO FATTO SBANDARE MOLTI CALCIATORI, TRA CUI UNA STELLA DI SERIE A: "AVEVO 18 ANNI. METTEVA LIKE ALLE MIE FOTO E MI CONTATTÒ IN PRIVATO CHIEDENDOMI ALTRE FOTO. RIFIUTAI, NON SO QUANTE LO AVREBBERO FATTO" - DI CHI SI TRATTA?

Estratto dell'articolo di www.golssip.it del 6 marzo 2024

antonella fiordelisi 8

Antonella Fiordelisi è diventata famosa per la corte un po’ troppo “esplicita” che le fece un calciatore, Gonzalo Higuaín, su Instagram, e poi, un anno dopo, per il GfVip. Di questo ha parlato la modella nella sua intervista esclusiva alla rivista Chi: «Quando mi ha scritto Higuaín avevo 18 anni, metteva i like alle mie foto e mi contattò in privato chiedendomi altre foto. Rifiutai, non so quante lo avrebbero fatto, e lo feci sapere.

Non lo rifarei: il mio nome finì su tutti i giornali del mondo per questo gossip. Anche al GfVip sono stata istintiva, e mi dispiace che quella edizione sia stata così controversa, penso che sia il conduttore sia l’azienda abbiano fatto bene a non tollerare più certi eccessi. Sono stata litigiosa, penso di non aver superato mai il limite, ma avrei dovuto tenere di più a bada il mio carattere».

«Se sono single? Mai stata più single di così», prosegue Antonella Fiordelisi […]

