LA RICONOSCETE DAL LATO B CHE HA MANDATO IN TILT IL CAMPIONE? IL PADRE ARGENTINO, COMPAGNO DELLA MAMMA, ERA UN TRAFFICANTE DI DROGA E VENNE ARRESTATO IL GIORNO PRIMA DEL QUINTO COMPLEANNO DELLA FIGLIA. UNA VITA TURBOLENTA CONDIZIONATA DALLA MALAVITA, FINO A QUANDO NON VENNE COLTO IN FLAGRANTE DALLA POLIZIA SPAGNOLA NEL TENTATIVO DI SMISTARE UN CARICO DI QUASI 120MILA EURO DI COCAINA – I SUOI PARENTI LA ACCUSANO: “ORA CHE NAVIGA NELL’ORO, HA DIMENTICATO NOI E I NOSTRI SACRIFICI”

Estratti da corriere.it

A pochi giorni dall’uscita su Netflix di «Soy Georgina», la docu-serie in sei episodi sulla compagna di Cristiano Ronaldo che uscirà il prossimo 27 gennaio, proprio in occasione del suo 28esimo compleanno, gli zii della modella spagnola hanno raccontato al quotidiano britannico The Sun alcuni particolari che sono stati omessi dalla narrazione della ragazza.

Georgina Rodriguez aveva provato a mettere in evidenza come la sua vita fosse cambiata grazie al campione portoghese ora in forza al Manchester United, ma non sono stati menzionati tutti gli elementi che avevano caratterizzato la sua infanzia prima che potesse permettersi le borse di lusso, i viaggi in jet privato e le lunghe vacanze sullo yacht in mari esotici (aveva perfino portato i figli del calciatore in Lapponia per consegnare personalmente la letterina di Babbo Natale).

Il racconto della compagna di CR7, giocatore che secondo Forbes avrebbe con i suoi guadagni superato la cifra di un miliardo di dollari (quasi 900 milioni di euro), ha citato le difficoltà economiche, la sua esperienza come ragazza alla pari in Inghilterra e le case di fortuna dove ha vissuto, «ex ripostigli dove in inverno si gelava e in estate soffriva tremendamente il caldo», ma sono stati i parenti a rivelare alcuni retroscena sulla vita della ragazza, alcuni precedenti, altri successivi al decisivo incontro nel 2016 di Georgina con l’allora asso del Real Madrid, quando lei lavorava come commessa in un negozio di Gucci della capitale spagnola.

Il padre argentino di Georgina, compagno della mamma Ana María Hernandez, era un trafficante di droga e venne arrestato il giorno prima del quinto compleanno della figlia. Una vita turbolenta condizionata dalla malavita, fino a quando non venne colto in flagrante dalla polizia spagnola nel tentativo di smistare un carico di quasi 120mila euro di cocaina. Jesus Hernandez, lo zio, si fece allora carico della nipote e, da come ha raccontato al The Sun, l’avrebbe cresciuta fino a quando la ragazza non è diventata maggiorenne e ha iniziato a lavorare. «Le abbiamo comprato i vestiti, da mangiare e tutto quello di cui aveva bisogno e che potevamo permettersi nelle nostre umili condizioni».

«Da quando sta con Ronaldo ci ha chiamato al telefono forse un paio di volte, poi ha cambiato numero», ha aggiunto lo zio. «Ora che naviga nell’oro, ha dimenticato noi e i nostri sacrifici.

