Estratto dell'articolo di Domenico Agrizzi per www.mowmag.it

Durante la diretta su Radio 105, Diletta Leotta ha parlato del suo progetto città e di come, per ridurre gli incidenti e il traffico, sia sufficiente rendere le varie zone autosufficienti. […]

“Piccole zone in cui avere la possibilità, in 24 ore, di muoversi a piedi e svolgere tutti i compiti della giornata senza autovetture”. È l’idea che Diletta Leotta ha lanciato durante la diretta su Radio 105 a proposito della gestione del traffico nelle grandi città. […] Perché nessuno ci aveva pensato prima? Chissà, i misteri della logistica. E il lavoro? Nelle piccole isolette che si verrebbero a creare non mancherà neanche quello. Lavoro, servizi, benessere: il progetto di Diletta Leotta somiglia molto a quello che fu di Silvio Berlusconi.

La nostra si è buttata nel mercato edilizio e non lo sapevamo? I suoi colleghi in trasmissione, comunque, non hanno dubbi: “Io ti voto”. Beh, come inizio non c’è male. Neanche il tempo di finire un ragionamento che gli elettori bussano alla porta. […]

Noi un sogno lo coltiviamo, nel nostro piccolo. Prima che il futuro diventi oggi, chiediamo al sindaco Giuseppe Sala di non lasciarsi sfuggire una simile opportunità. Prima che altri si approprino della più grande rivoluzione dopo la scrittura e Internet, il sindaco deve prendere Diletta Leotta nella sua squadra come consulente al welfare. Oppure, perché no, già come assessore. Già ci sembra di vedere i sondaggi del Pd risalire la cascata come salmoni grazie alla donna del domani, la nostra Leotta.

