DYBALA E DI MARIA RECUPERANO DAGLI INFORTUNI. GIUSTO IN TEMPO PER VOLARE IN QATAR! TRA I 26 CONVOCATI DELL’ARGENTINA, CI SONO 6 “ITALIANI”. LAUTARO, “EL TUCU” CORREA, PAREDES E NICO GONZALEZ DELLA FIORENTINA, IN DUBBIO PER UN PROBLEMA FISICO – PS. IL CT SCALONI HA LASCIATO A CASA, IL CORREA BUONO, CHE DI NOME FA ANGEL E GIOCA NELL’ATLETICO…