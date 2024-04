LO RICONOSCETE? PRIMA ALZAVA LE COPPE, ADESSO ALZA I PESI - UN ANNO DOPO IL SUO RITIRO DAL CALCIO, SI È DATO AL CULTURISMO - I VIDEO DEI SUOI ALLENAMENTI E DEL SUO FISICO DA "TERMINATOR" HANNO SBALORDITO TUTTI, PERSINO CRISTIANO RONALDO (UNO CHE DI FISICI TIRATI A LUCIDO SE NE INTENDE) - E PENSARE CHE QUANDO GIOCAVA VENIVA ETICHETTATO COME "PIGRO" E "FRAGILE FISICAMENTE" - DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

MESUT OZIL

Una trasformazione in stile eroe Marvel. A un anno dal ritiro dal mondo del calcio (marzo 2023), Mesut Ozil ha sbalordito tutti per la trasformazione del suo corpo dopo giornate e giornate passate in palestra. Noto per la corporatura snella e il fisico longilineo, l’ex fantasista tedesco ora è decisamente un’altra persona.

È bastato che condividesse delle immagini sul proprio profilo Instagram, mentre solleva enormi pesi in palestra, per scatenare i follower. In tanti hanno scherzato sul fatto che adesso Ozil sembri una recluta dell’esercito, con un enorme aumento di muscoli nella parte superiore del corpo e nelle braccia. «Nessun giorno libero per Ozil», ha scherzato uno. O ancora: «Con questo fisico è già pronto per la spiaggia», «Sta cercando di arruolarsi nell’esercito turco». Infine: «Ozil ha trovato le motivazioni per fare tutto questo da un carro armato», «Modalità bestia attivata».

ozil heahreh

Insomma, l’ex giocatore ha fatto scalpore. A commentare questa trasformazione anche qualche ex collega. In primis Cristiano Ronaldo, uno sempre attento al suo fisico sportivo: «Fratello, non male», seguito da una emoji che fa l’occhiolino con il pollice in su. […]

