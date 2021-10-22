LA RICONOSCETE? IN QUESTE FOTO, CON LA SUA PELLE LUNARE, LA BUCCIA D'ARANCIA E I CRATERI DI CELLULITE SEMBRA IN PIENA DECADENZA MA I SUOI SCATTI BOMBASTICI (PIENI DI FILTRI?) ATTIZZANO LEGIONI DI PIPPAROLI SU INSTAGRAM. DI CHI SI TRATTA?   

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