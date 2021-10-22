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LA RICONOSCETE? IN QUESTE FOTO, CON LA SUA PELLE LUNARE, LA BUCCIA D'ARANCIA E I CRATERI DI CELLULITE SEMBRA IN PIENA DECADENZA MA I SUOI SCATTI BOMBASTICI (PIENI DI FILTRI?) ATTIZZANO LEGIONI DI PIPPAROLI SU INSTAGRAM. DI CHI SI TRATTA?-
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CAFONALINO - GRANDE CINE-RIMPATRIATA PER FESTEGGIARE L'AUTOBIOGRAFIA DI GABRIELE MUCCINO - I RETROSCENA DELLA SUA VITA VISSUTA TRA CINECITTÀ E HOLLYWOOD, TRA CIAK FORTUNATI E FILM MANCATI COME QUELLO CON AL PACINO, FINO ALLA TELEFONATA CON SEAN CONNERY - AD APPLAUDIRLO GIOVANNI VERONESI E VALERIA SOLARINO, GIOVANNI MINOLI E LA FIGLIA GIULIA, SABRINA IMPACCIATORE E IL PRODUTTORE DOMENICO PROCACCI - FOTO
TUTTI IN AMERICA, BIDEN HA RIAPERTO LE PORTE AI TURISTI EUROPEI - L’8 NOVEMBRE SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO AI VACCINATI CON I FARMACI AUTORIZZATI DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION O APPROVATI DALL’OMS PER L’UTILIZZO DI EMERGENZA (TUTTI TRANNE IL RUSSO SPUTNIK) – IN GIRO PER IL MONDO LE REGOLE VARIANO MOLTO E NON TUTTI I PAESI RICHIEDONO IL VACCINO – DALL’EUROPA ALLE MALDIVE: ECCO CHE COSA BISOGNA FARE PRIMA DI PRENOTARE I VIAGGI…
BURIONI TWEET: "IL VIRUS NON È PIÙ QUELLO DEL 2020, SI TRASMETTE IN MANIERA IMMENSAMENTE PIÙ EFFICACE VIA AEROSOL E QUESTO È EVIDENTE ANCHE ALL'OSSERVAZIONE EMPIRICA. POSSIAMO DIMENTICARCI IL DISTANZIAMENTO, SERVONO AERAZIONE, FILTRAZIONE DELL'ARIA, MASCHERINE AL CHIUSO. E SOPRATTUTTO VACCINI"