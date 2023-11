LA RICONOSCETE DALLA "TARTARUGA" SCOLPITA? - LE SUE "CURVE" HANNO FATTO SBANDARE PERSINO IL CAMPIONE: "LA PRIMA VOLTA CHE SIAMO USCITI HO PRESO UN PALO CON LA MACCHINA" - LO SPORT ERA NEL SUO DESTINO: SUO NONNO GIOCAVA NELLA JUVE, ANCHE SE LEI HA SCELTO I MOTORI - DI CHI SI TRATTA?

Estratto dell'articolo di Lucia Arduini per www.ilrestodelcarlino.it

domizia castagnini e pecco bagnaia

La forza di lottare e tornare a vincere, Francesco “Pecco” Bagnaia, di nuovo campione del mondo, l’ha trovata anche in Domizia Castagnini, 30 anni, alla quale è legato dal 2016 con tanto di anello e prossime nozze. Il pilota torinese ha vissuto un anno complicato, dalla vittoria che ha tardato ad arrivare al brutto incidente di Barcellona si può dire che trovarsi in testa alla classifica con 467 punti non era per niente scontato. […]

domizia castagnini 5

I fan della MotoGP hanno ormai imparato a conoscerla: Domizia non si perde una gara del suo Pecco e le telecamere la riprendono spesso trepidante, ansiosa ma soprattutto tifosa. […] sono cresciuti insieme, e insieme hanno festeggiato risultati sorprendenti. Entrambi sono originari di Chivasso, paese in provincia di Torino, e si conoscono praticamente da sempre. Ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ a gennaio, Pecco raccontò: “Come l'ho conquistata? Uscivamo con altre persone, non volevo essere suo amico. Poi volevo essere grande il giusto per andare avanti. Alla prima uscita ho preso un palo in piazza Castello, con la macchina... era scivolosa”.

domizia castagnini 1

PECCO E DOMIZIA, INSIEME DA 7 ANNI

Ha preso palo, ma non con Domizia, che dal 2016 è con Pecco una sola cosa. Nel 2019 si sono trasferiti a Pesaro, terra di motori e di piloti dati i tanti corridori cresciuti in zona, primo fra tutti, ovviamente, Valentino Rossi. Dopo la laurea triennale allo IAAD, Istituto d'Arte Applicata e Design con un corso in Apparel and Accessories Marketing Operations, lady Bagnaia ha frequentato un Master in Fashion Buying all’Istituto Marangoni di Milano per poi intraprendere la sua carriera lavorativa proprio a Pesaro, dove esercita la sua professione di fashion buyer in un notissimo negozio del centro città. […]

Domizia è […] nipote di Gianfranco Leoncini, calciatore che con la Juventus vinse 3 coppe Italia e gli scudetti del 1960, 1961 e 1967. Dal calcio ai motori, la Castagnini si è poi affacciata al mondo delle due ruote sostenendo Bagnaia in tutto e per tutto.

domizia castagnini e pecco bagnaia 2

[…]L’INCIDENTE DI PECCO

Dai box, però, Domizia ha vissuto anche il terribile momento dell’incidente al GP di Barcellona, dal quale Pecco uscì miracolosamente sulle sue gambe con solo qualche contusione. L’immagine di Domizia disperata apparì subito sugli schermi, seguita poco dopo dal toccante momento in cui Davide Tardozzi, team manager Ducati, strinse il viso di Domizia tra le sue mani tentando di placare la sua angoscia. Un brutto spavento che fortunatamente se andò, e Domizia celebrò quel mix di paura e orgoglio per il suo Pecco con un’immagine di loro due per mano.

