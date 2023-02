LA RICONOSCETE DALLA RETE ALLA "CAPITAN FINDUS"? - E' LA BOMBASTICA PATRONA DEI CICLISTI ITALIANI E CONTINUA A ARRAPARE SUI SOCIAL I MORTI DI FIGA CON LE SUE FOTO ATTIRANDOSI ANCHE QUALCHE CRITICA - LEI TIENE IL PUNTO: "MI FACCIO UN MAZZO COSÌ ALLENANDOMI SEMPRE ED È GIUSTO CHE MAGARI MI MOSTRI IN MODO UN PO’ OSÉ" - IL MARITO COSA NE PENSA?: "GLI FACCIO VEDERE LE FOTO PRIMA DI PUBBLICARLE, COSÌ SE HA QUALCOSA DA RIDIRE PUÒ FARLO…" - DI CHI SI TRATTA?

Estratto dell'articolo di Chiara Dalla Tomasina per www.iodonna.it

[…] Recentemente, complice una forma fisica invidiabile, Justine Mattera si è mostrata sui social senza troppi vestiti addosso. E si è attirata una valanga di critiche. Ha raccontato che «lo sport è nobile. E se hai voglia di fare due foto provocanti, osé, in lingerie, è giustificato. Ti fai un mazzo così allenandoti sempre, allora è giusto che magari ti mostri in modo un po’ osé. Ma mai volgare».

La cosa che più le dispiace è che «a puntare il dito siano di più le donne. Di solito fanno certi commenti perché hanno qualche frustrazione dentro. Come faccio io, possono fare tutti. Non faccio del male a nessuno. Tendo a pensare che le persone che criticano hanno qualche frustrazione loro, io provo a capirle, ma non ci riesco».

NON È MAI TROPPO TARDI PER SENTIRSI BENE

Questo può essere un buon insegnamento per tutte: non è mai troppo tardi per cominciare a sentirsi bene nel proprio corpo. «Io ho sempre usato il mio corpo, magari ti puoi anche rimettere in gioco, facendo tanto sport, mi permetto anche di far vedere il mio corpo, che alla mia età è abbastanza in buone condizioni. Non voglio competere con le ventenni, quando me lo scrivono rido. Io voglio semplicemente vivere bene con la mia età, ed è possibile farlo, con costanza e volontà».

Il punto, alla fine, è Uno solo. Justine si chiede perché si debba «attaccare una donna che mette delle foto un po’ attraenti sul proprio profilo Instagram? Ormai andando avanti sono arrivata a un momento in cui riesco a difendermi bene. Non stiamo parlando di volgarità, non capisco perché e a chi possano dare fastidio le mie foto. Una foto è come l’arte, può anche farti ragionare su qualcosa».

Ma il buon Fabrizio non è geloso di sua moglie? «Gli faccio vedere le foto prima di pubblicarle, così se ha qualcosa da ridire può farlo...

