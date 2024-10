LA RICONOSCETE? E’ UNA SPORTIVA CHE HA FATTO PALPITARE GLI ITALIANI LA SCORSA ESTATE. SECONDO ALCUNI UTENTI SOCIAL NEGLI ULTIMI TEMPI SI SAREBBE MOLTO AVVICINATA AL CANTANTE ALFA, CHE A SANREMO SI E’ ESIBITO IN DUETTO CON VECCHIONI SULLE NOTE DI “SOGNA, RAGAZZO, SOGNA”. TRA DUE SOLO UNA SPLENDIDA AMICIZIA O QUALCOSA DI PIÙ? DI CHI SI TRATTA?

ALESSIA ORRO

Da corrieredellosport.it

Flirt in corso tra Alessia Orro e il cantante Alfa? Secondo alcuni utenti ci sarebbe del tenero tra i due: non sono passati inosservati i messaggi che la pallavolista e l'artista si stanno scambiando da settimane sui social. Tutto è iniziato a settembre, dopo che i due sono stati visti insieme a una cena in compagnia di Miriam Sylla, compagna di squadra e amica di Alessia. Dopo quell'incontro la Orro e Alfa - il cui vero nome è Andrea De Filippi - hanno pubblicato un TikTok insieme, giocando sul cognome della pallavolista e la nuova canzone del cantante: Filo rosso è diventata Filo orosso.

Alessia Orro e Alfa stanno insieme?

alessia orro

L’alchimia tra Alessia Orro e Alfa ha spinto i fan a “shippare“ la presunta nuova coppia, generando un forte interesse per una possibile relazione tra i due e sperando in una conferma ufficiale. La sportiva ha recentemente pubblicato su Instagram un video in cui canta con le amiche Bellissimissima, il brano più famoso di Alfa. Il cantante non ha perso l’occasione per commentare con sarcasmo, alimentando così ulteriormente le chiacchiere. Solo una splendida amicizia o qualcosa di più? Lo scopriremo solo vivendo...

alessia orro alfa alessia orro alessia orro alessia orro alessia orro ALESSIA ORRO ALESSIA ORRO alessia orro alessia orro