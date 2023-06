LO RICONOSCETE DALLA SBANDATA IN CURVA? IL CORSARO DELLE BALEARI E’ STATO PIZZICATO DA “CHI” SULLA SPIAGGIA DI FORMENTERA AVVINGHIATO A UNA MORACCIONA CHE HA 29 ANNI MENO DI LUI. DI LEI SI SA CHE FA LA BALLERINA E NON CREDE AL PRINCIPE AZZURRO (“ESISTE SOLO NELLE FAVOLE E NEL BALLETTO”). CHISSA’ COSA NE PENSA LUI CHE FINO A POCO TEMPO ERA LEGATO A UN’ATTRICE. DI CHI SI TRATTA?

Estratto dell'articolo di Maria Giulia Comolli per “Chi”

max biaggi e virginia de masi a formentera foto chi

La vacanza a Formentera di inizio estate è un classico per i “vipponi”. Meno classico è abbracciarsi in acqua, alla luce del sole, con una ragazza che non è la fidanzata alla quale è stato legato per cinque anni. Eppure... Gli obiettivi di “Chi” hanno beccato Max Biaggi sulla mondanissima isola delle Baleari allacciato non all’attrice e modella bergamasca Francesca Semenza, la compagna ufficiale con cui eravamo abituati a vederlo fino a poco tempo fa. No. Con il campione di motociclismo c’è la ballerina napoletana Virginia De Masi

max biaggi e virginia de masi a formentera foto chi 4

Della nuova arrivata, non si sa molto. Si sa che è la ballerina Virginia De Masi, che dovrebbe avere una sorella gemella ballerina pure lei, che già da ragazzina era chiaro a tutti che avrebbe fatto carriera in tutù e scarpette, che ama andare in discoteca il sabato sera e che non crede nel principe azzurro: «Il principe azzurro non esiste, esiste solo nelle favole e nel balletto», diceva ancora sedicenne in una intervista con un sito napoletano nel 2016. «Io cerco un uomo di carattere e, soprattutto, di cultura. Ma che abbia i cosiddetti attributi».

max biaggi e virginia de masi a formentera foto chi 2

Eccola sette anni dopo con il quattro volte campione di MotoGp, che evidentemente, almeno nel proprio campo, gli attributi li ha eccome. Dopo la spiaggia i due vanno al ristorante, il Can Carlos, uno dei più rinomati dell’isola (anche qui: non è che Max l’abbia portata “in un posticino che conosco solo io”, ma in un locale in cui non si passa inosservati). Anche la sera è tutta sorrisi ed effusioni. Se son rose, fioriranno.

