Estratto dell'articolo di Leonardo Gualano per www.goal.com pubblicato 22 Marzo 2023

[…] Gigi Buffon […], parlando alla ‘Bobo TV’, ha svelato quali sono stati i calciatori italiani più dotati dal punto tecnico con i quali ha giocato.

“I sei giocatori italiani tecnicamente più forti sono, e non è una classifica, Pirlo, Totti, Del Piero, Roberto Baggio, Cassano e il sesto non lo ricorderebbe già più nessuno ma valeva veramente tipo Bebeto, è Antonio Di Natale”. Buffon ha ricordato in particolare un gesto tecnico dell’ex capitano dell’Udinese, spiegando come in Italia si capisca poco di calcio. “Mi ricordo ancora un goal che fece in un Catania-Udinese che se lo fa Messi, Neymar o Ronaldo… solo che in Italia non capiscono un ca**o”. […]

Di Natale riparte dall'Orvietana col figlio Filippo: "Mi sono affezionato a questa realtà"

Estratto da www.tuttomercatoweb.com del 4 Ottobre 2022

, Antonio Di Natale, è stato presentato come vice-presidente dell'Orvietana, squadra umbra di serie D dove milita anche il figlio Filippo, esterno d'attacco passato anche per le giovanili della Fiorentina. Dopo l'introduzione del presidente Roberto Biagioli e degli altri dirigenti biancorossi, alla presenza del sindaco Roberta Tardani, Di Natale ha spiegato perché proprio Orvieto: "E’ una cittadina che ho imparato a conoscere e alla quale mi sono affezionato - riporta 'Orvietonews' - Anni fa ero stato sul punto di acquistare un appartamento, probabilmente lo farò adesso. Amo il calcio in tutti i dettagli, seguo con piacere il cammino dei giovani che si avvicinano a questo sport, ho sempre cercato, anche da giocatore, di aiutarli e indirizzarli nel migliore dei modi. E’ difficile, direi impossibile, perseguire tali obiettivi senza strutture adeguate e la collaborazione delle istituzioni locali". […]

