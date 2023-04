LA RICONOSCETE DALLO STACCO DI COSCIA? – LA FIDANZATA DEL CAMPIONE HA UNA PASSIONE PER I CADAVERI E HA RIVELATO DI AVER INIZIATO RECENTEMENTE UN CORSO ONLINE SULLA TANATOPRASSI, UN METODO DI CONSERVAZIONE DELLA SALMA – “IL MIO SOGNO SAREBBE QUELLO DI DIVENTARE UN…” – DI CHI SI TRATTA?

oriana sabatini fidanzata di dybala

Da corrieredellosport.it

Oriana Sabatini, la compagna del calciatore argentino della Roma Paulo Dybala, ha recentemente rivelato i suoi sogni e le sue ambizioni. La modella argentina ha ammesso di aver iniziato recentemente un corso online sulla tanatoprassi, ammettendo: "Adoro e trovo emozionante stare in presenza di un corpo senza vita, ho già sostenuto il mio primo esame, dal primo libro, che parla dell'ambiente di lavoro della tanatoprassia."

La tanatoprassia è un trattamento post mortem che consente di preparare il cadavere prima della veglia attraverso le cure igieniche necessarie alla presentazione della salma. Oriana aveva rivelato quale fosse il suo sogno, dichiarando pubblicamente a Luzu Tv: "Il mio sogno sarebbe quello di diventare un medico legale, non so come spiegarlo, ma sono sempre stata affascinata dall'andare alle veglie per vedere un corpo senza vita, finirò così come tutti e questo mi affascina." La cantante argentina ha infine affermato che la sua passione per la morte deriva da momenti della sua vita "non proprio felici" in cui ci si è trovata a stretto contatto.

