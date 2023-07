LO RICONOSCETE DALLA STEMPIATURA? NO, NON È ANTONIO CASSANO CHE SI È FATTO UN LIFTING - "FANTANTONIO", CHE E' UN SUO GRANDE FAN, POCO PRIMA CHE LUI ANDASSE ALL'ESTERO AVEVA DETTO: "IN QUESTO PAESE DI MEDIOCRI E INCAPACI BISOGNA GUARDARSI ALLO SPECCHIO E SPUTARSI NEGLI OCCHI" - PECCATO CHE LA SUA ESPERIENZA LONTANA DALL'ITALIA SIA STATA DISASTROSA A CAUSA DEI CONTINUI INFORTUNI - DI CHI SI TRATTA?

ARTHUR MELO

Estratto da www.sport.sky.it

Non rientra nei piani della Juventus che, nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, proverà a cederlo altrove. Arthur, di rientro a Torino dal prestito al Liverpool, ha parlato a Sport: "Sono nel mio momento migliore. Sto già molto bene fisicamente e mentalmente per questa nuova stagione, che è molto importante per me e non vedo l’ora che inizi. Certo, tutti hanno progetti, vittorie col club e con la nazionale brasiliana. Ma io sono più concentrato sul breve termine".

[…] "Klopp mi ha insegnato tanto"

ARTHUR MELO

L'ultima stagione vissuta in Premier, con la maglia del Liverpool: "Sia Klopp che i miei compagni mi hanno aiutato molto in un momento difficile ed è quello che porto con me. E in Premier League la prima parola che mi viene in mente è intensità, incredibile, e sono stato fortunato ad essere lì. È quello che mi ha segnato di più quando sono arrivato".

