IL DIVANO DEI GIUSTI – CHE C’È STASERA IN CHIARO? AVRETE SICURAMENTE GIÀ VISTO E RIVISTO “PERFETTI SCONOSCIUTI” DI PAOLO GENOVESE, PER NON PARLARE DI “TERMINATOR 2” DI JAMES CAMERON. MAGARI VI SVEGLIATE CON L’EROTICO FRANCO-SPAGNOLO “VALÉRIE – DIARIO DI UNA NINFOMANE”. E NON CHIUDETE SUI TITOLI DI CODA, PERCHÉ C’È UNA SCOPATA EXTRA – IN SECONDA SERATA ALLE 22,55 SU CINE 34 TROVATE “LA GRANDE BELLEZZA” DI PAOLO SORRENTINO. ANDREBBE RIVISTO CON UN PO’ DI CALMA… – VIDEO