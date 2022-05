UNA RIMONTA DA PAZZA INTER. INZAGHI ORA E’ PRIMO (ASPETTANDO VERONA-MILAN) – A SAN SIRO L’EMPOLI VA IN VANTAGGIO DI DUE RETI. I NERAZZURRI LA RIBALTANO CON UN AUTOGOL, UNA DOPPIETTA DI LAUTARO E IL SIGILLO DI SANCHEZ – PROTESTE DELL’INTER PER UN MANCATO RIGORE MENTRE CI SONO POLEMICHE PER UN PRESUNTO FALLO DI BARELLA NELL’AZIONE CHE PORTA AL PAREGGIO NERAZZURRO – SE MAROTTA PENSA DI FARE A MENO L’ANNO PROSSIMO DI LAUTARO HA SBAGLIATO I CONTI - VIDEO

L'Inter si porta in vetta alla classifica battendo a San Siro l'Empoli per 4-2: in attesa dell'impegno del Milan domenica sera a Verona, i nerazzurri comandano la Serie A con 78 punti, una lunghezza davanti ai cugini in un duello che si annuncia all'ultimo respiro fino al termine del campionato. Il match contro i toscani è stata una grande prova di carattere degli uomini di Inzaghi, che hanno dovuto rimontare da 0-2 nel primo tempo, andando all'intervallo sul 2-2 prima di gettarsi avanti a testa bassa nella ripresa ed arrivare al meritato successo dopo numerose occasioni e un Vicario sugli scudi.

Inter senza Bastoni ancora acciaccato, neanche in panchina pensando alla finale di Coppa Italia contro la Juve della prossima settimana: al suo posto in difesa ancora Dimarco. A centrocampo rientra Calhanoglu dopo aver scontato la squalifica, mentre in attacco c'è Correa al fianco di Lautaro Martinez, con Dzeko in panchina. Empoli senza gli squalificati Stojanovic e Verre, entrambi espulsi domenica scorsa contro il Torino: dentro Fiamozzi a destra in difesa, mentre sulla trequarti alle spalle di Pinamonti ci sono Bajrami e Zurkowski. E proprio l'ex Pinamonti porta in vantaggio gli ospiti dopo 5′, anticipando Skriniar su un cross basso dalla destra. Un gol annullato a Zurkowski per fuorigioco all'11' è lo spartiacque con l'inizio del forcing nerazzurro: le occasioni fioccano per la squadra di Inzaghi, c'è anche un rigore prima concesso da Manganiello per intervento di Parisi su Barella e poi revocato col supporto del VAR.

Ma beffardamente è l'Empoli a raddoppiare con Asllani alla mezzora, approfittando di un'incertezza della retroguardia nerazzurra. Il finale del primo tempo vede la reazione veemente dei padroni di casa: prima Barella invoca un altro rigore per una spinta, poi arriva 1-2 su autorete di Romagnoli, che devia nella propria porta un cross dalla sinistra di Dimarco, infine proprio al 45′ Lautaro Martinez fa esplodere il Meazza portando il risultato sul 2-2. Una rete peraltro viziata ad inizio azione da un intervento falloso di Barella su Asllani: la sensazione è che fosse da annullare. Il copione non cambia nella ripresa, con un assedio dell'Inter alla ricerca del gol della vittoria, che arriva dopo vari pericoli sventati da Vicario al 64′: è ancora Lautaro a gonfiare la rete e siglare la personale doppietta. Il risultato non viene più messo in discussione, anzi l'Inter arrotonda ulteriomente il punteggio con Alexis Sanchez in pieno recupero: pratica Emp0li risolta e palla adesso nel campo del Milan.

