18 ago 2024 19:24

IL RIPOSINO DEL CAMPIONE – COME RILASSARSI AL MEGLIO PRIMA DI UN INCONTRO IMPORTANTE SE NON CON UN PISOLINO? JANNIK SINNER E ANDREI RUBLEV PRIMA DEL QUARTO DI FINALE DI CINCINNATI SONO STATI IMMORTALATI MENTRE DORMIVANO SUI DIVANI DELLA PLAYERS LOUNGE – IL NUMERO 1 ITALIANO, CHE HA APPENA FESTEGGIATO I 23 ANNI: “HO CERCATO SOLO DI RILASSARMI, NON HO FATTO NIENTE DI SPECIALE. NON ERO STANCO PER LA MIA FESTA DI COMPLEANNO” – IL PRECEDENTE DI THOMAS CECCON NEL VILLAGGIO OLIMPICO