Se c’è una nazionale di cui non si sappia con ragionevole approssimazione il valore, quella è la nostra. Per stanare le favorite di Euro 2024 non servono invece grande sforzi: basta scorrere la prima fascia e da lì non si scappa, partendo dalla Francia vice-campione del Mondo e dall’Inghilterra vice-campione d’Europa, nazionali fortissime eppure giovani e in continua evoluzione. I francesi, […] sono favoriti di tutto dal 2018[…] mentre gli inglesi danno l’idea di migliorare sempre un po’, in sintonia con la crescita dei loro talenti freschi: adesso Bellingham può determinare l’andamento di una squadra.

Il Portogallo e la Spagna sono altri clamorosi focolai di talento, riavviati da ct nuovi[…] Il Belgio ai Mondiali ha chiuso un ciclo ma ne sta aprendo uno nuovo con gli innesti di ultima generazione, in particolare Debast, Vermeeren e Bakayoko. L’unica delle teste di serie a lasciare perplessi è la Germania, che non ne azzecca una dal 2018, ha cambiato allenatore in corsa, ha chiare lacune in molti ruoli […] e pure l’incertezza sul suo reale valore agonistico, visto che sta giocando (e spesso perdendo) solamente amichevoli.

Tra le squadre disseminate nelle altre fasce, bisogna tenere d’occhio la Croazia, due volte […] l’Olanda […] e la Svizzera, che gira e rigira fa sempre strada. […] È bene ricordare, in ogni caso, che andranno agli ottavi anche le quattro migliori terze. Sperando che non capitino altri infortuni seri oltre a quello di Gavi, la stella che mancherà in Germania sarà Haaland, per il quale la Norvegia è una terribile palla al piede. […]

Sarà l’ultimo giro di giostra di Ronaldo e Modric e soprattutto l’Europeo dei ct italiani, addirittura cinque: oltre a Spalletti, avremo Tedesco (Belgio), Montella (Turchia), Rossi (Ungheria) e Calzona (Slovacchia), tant’è che il sorteggio potrebbe addirittura formare un gruppo di tutte panchine azzurre. […]