(...) I dati pubblicati annualmente dalla Figc evidenziano un trend in crescita. Nel 2022, per la prima volta nella storia del calcio italiano, è stato abbattuto il muro dei 200 milioni di euro di commissioni erogate agli agenti sportivi. Per l’esattezza: 205 milioni, 745 mila e 989 euro considerando sia la sessione invernale sia quella estiva. In testa alla classifica c’è la Juventus, che nonostante i bilanci in sofferenza ha dato ai procuratori ben 51,3 milioni. Seguono la Roma dei Friedkin (21,1) e l’Inter (20,5).

RISO ABBONDA. Nel variegato mondo degli agenti, alcuni portano a termine molte più operazioni di altri. Giuseppe Riso, ad esempio, svetta nella classifica delle transazioni del 2022: per il procuratore che gestisce, tra i tanti, Cristante, Piccoli, Pessina, Rovella e Tonali sono state ben 32 (tra acquisti, cessioni e rinnovi). Dopo Riso, ecco Michelangelo Minieri (24) e Gabriele Giuffrida (23), poi Paolo Busardò (17). Alcuni, come lo stesso Busardò, hanno collaborazioni con altri agenti (Trimboli) della stessa scuderia, così come Tinti (10 operazioni) lavora con Montipò (14) nella TMP Soccer. La prima donna in graduatoria è Carolina Varela Martinez (9 affari portano la sua firma, uno è Olivera al Napoli).

