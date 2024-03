RISSA DA FAR WEST AL TERMINE DI LECCE-VERONA, CON L’ALLENATORE DEI PUGLIESI ROBERTO D’AVERSA CHE HA TIRATO UNA TESTATA ALL’ATTACCANTE DEGLI AVVERSARI, THOMAS HENRY – IL CENTRAVANTI AVEVA FATTO INNERVOSIRE I GIOCATORI DELLA SQUADRA DI CASA E AL TRIPLICE FISCHIO LA TENSIONE E’ ESPLOSA: A QUEL PUNTO D’AVERSA E’ ENTRATO IN CAMPO E HA RIFILATO UNA CAPOCCIATA – ALLA FINE E’ SCATTATO IL ROSSO DIRETTO PER ENTRAMBI… - VIDEO

D’Aversa è un cretino, ma Henry che “simula” a partita finita è una roba bruttissima da vedere. pic.twitter.com/EImp5r5hOE — GA7 ???? (@GA7_Official) March 10, 2024

Estratto dell’articolo di Federico Albrizio per www.calciomercato.com

roberto d'aversa tira una testata a thomas henry

Tensione alle stelle al fischio finale di Lecce-Hellas Verona: gli scaligeri si impongono per 1-0 al Via del Mare ribaltando la corsa salvezza, nel finale si scatena la rabbia del pubblico ma non solo, scatta la maxi rissa in campo, con D'Aversa che colpisce Henry con una testata.

CONTESTAZIONE

Il Verona di Marco Baroni, ex di giornata, ringrazia Michael Folorunsho che con il suo gol al 17' su assist di Suslov regala una vittoria pesantissima ai veneti per la lotta salvezza.[…]

roberto d'aversa 1

PRIMI SCREZI, POI LA RISSA

Al triplice fischio dell'arbitro Chiffi infatti si accende una maxi rissa tra i giocatori del Lecce e quelli del Verona, alimentata anche dagli screzi nel finale di gara tra il difensore del Lecce Marin Pongracic e l'attaccante dell'Hellas Thomas Henry dell'Hellas. I due avevano già battibeccato nei minuti di recupero arrivando al testa a testa e rimediando un cartellino giallo ciascuno, ma il provvedimento non è bastato a sedare la situazione che si è riaccesa a fine partita: perché mentre i due stavano per arrivare nuovamente a contatto, è intervenuto Roberto D'Aversa con il grave gesto che ha innescato effettivamente la rissa.

roberto d'aversa 3

D'AVERSA TESTATA AD HENRY

Il tecnico del Lecce ha colpito Henry con una testata al volto (immagini Sky Sport), l'attaccante è andato a terra poi si è rialzato e ha cercato il contatto con l'allenatore avversario. Da lì si è scatenato il parapiglia, l'arbitro Chiffi ha preso immediati provvedimenti: rosso diretto per D'Aversa e per Henry, portato fuori di forza da Gennaro Delvecchio, ex giocatore tra le altre del Lecce e oggi vice direttore sportivo del Verona. Ci sono voluti poi diversi minuti per placare gli animi in campo, attesa per il comunicato del Giudice Sportivo. […]

roberto d'aversa 2 roberto d'aversa thomas henry