IL RITORNO DI "PRE-KARIUS" - I TIFOSI DEL NEWCASTLE TREMANO: IL DISASTROSO PORTIERE TEDESCO LORIS KARIUS, PASSATO ALLA STORIA PER LE PAPERISSIME NELLA FINALE DI CHAMPIONS CONTRO IL REAL MADRID, GIOCHERÀ NELLA FINALE DI CARABAO CUP (LA COPPA DI LEGA) - A PREOCCUPARE ANCHE L'INATTIVITÀ DELL'EX LIVERPOOL, VISTO CHE NON GIOCA UNA PARTITA DA DUE ANNI - ALMENO UNA BUONA NOTIZIA: SUGLI SPALTI POTREBBE ESSERCI LA SUA COMPAGNA, DILETTA LEOTTA…

Piove sul bagnato in casa Newcastle. I 'Magpies' hanno perso ieri, 2-0 in Premier League, contro il Liverpool di Jurgen Klopp: […] Un pesante ko al quale si aggiunge l'espulsione del portiere titolare della squadra di Eddie Howe, Nick Pope, che sarà costretto a saltare per squalifica la finale di Carabao Cup di domenica prossima, a Wembley, contro il Manchester United.

KARIUS TITOLARE A WEMBLEY?

[…] i tifosi del Newcastle hanno rapidamente rivolto la loro attenzione su chi lo sostituirà a Wembley: sarà il tedesco Loris Karius il portiere titolare dell'attesa finale. L'estremo difensore ex Liverpool non ha però ancora debuttato con la maglia dei Magpies in questa stagione e non gioca una partita da febbraio 2021. Un'inattività che preoccupa i tifosi dei Magpies […], ricordando le papere del portiere tedesco nella finale di Champions League del 2018, quando i suoi errori costarono la sconfitta del 'suo' Liverpool contro il Real Madrid.

KARIUS E L'AMULETO...LEOTTA!

Lo stesso Karius è però balzato in testa agli scoop di cronaca rosa negli ultimi tempi: l'ex estremo difensore del Liverpool ha infatti una relazione con la splendida presentatrice televisiva Diletta Leotta. C'è attesa per capire la giornalista se sarà sugli spalti di Wembley […]

