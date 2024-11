13 nov 2024 16:52

PER RITROVARE LA CONDIZIONE MIGLIORE MATTEO BERRETTINI SI AFFIDA A UMBERTO FERRARA, L'EX PREPARATORE LICENZIATO DA SINNER DOPO IL CASO CLOSTEBOL. FU LUI A ACQUISTARE LA SOSTANZA PROIBITA PER CUI JANNIK E' SOTTO RICORSO DA PARTE DELLA WADA - IL TENNISTA ROMANO E’ ANCORA SENZA ALLENATORE DOPO LA SEPARAZIONE DA ROIG – SONEGO SI AFFIDA ALLA CONSULENZA DI SANTOPADRE (EX COACH DI BERRETTINI)