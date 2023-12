LA RIVINCITA DI EMANUELA MACCARANI: DOPO L’ASSOLUZIONE DELLA PROCURA SPORTIVA DALLE ACCUSE DI ABUSI PSICOLOGICI SU ALCUNE DELLE SUE EX ATLETE, L’ALLENATRICE SI RIPRENDE LA GUIDA DELLE AZZURRE DELLA RITMICA – LA MACCARANI È ANCORA SOTTO INDAGINE PENALE DALLA PROCURA ORDINARIA DI MONZA - IL PRESIDENTE DELLA FEDERGINNASTICA TECCHI: “ERA GIUSTO TORNARE ALLA NORMALITÀ IN VISTA DELLE OLIMPIADI 2024”

Riccardo Caponetti per la Repubblica - Estratti

Quando il presidente Tecchi apre il consiglio della Federginnastica, i membri al tavolo rimangono sorpresi. Non erano all’ordine del giorno le sue dimissioni da direttore tecnico ad interim della sezione di ritmica e, soprattutto, la riassegnazione della carica all’allenatrice Emanuela Maccarani, già sanzionata con un’ammonizione dal Tribunale della Federginnastica per abusi psicologici e verbali a Desio e ancora sotto indagine penale dalla procura ordinaria di Monza. L’istruttrice aveva ricoperto il ruolo fino a gennaio scorso, prima di essere sospesa per lo scandalo che ha travolto la ginnastica. Ora si torna al passato.

Con una mossa che ha trovato l’opposizione di molti consiglieri, contrari al tempismo della decisione.

L’indagine della procura federale si è chiusa a settembre, ma quella della procura ordinaria di Monza ancora no. Il Gip ha infatti respinto la richiesta di un’ulteriore proroga di sei mesi (la prima è scaduta a novembre) ed entro fine gennaio deciderà se archiviare il fascicolo oppure rinviare a giudizio Maccarani e la sua assistente Olga Tishina, lei assolta dalla giustizia sportiva.

Tecchi prima dell’annuncio aveva consultato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. In tanti si sono interrogati sui motivi della scelta. C’è chi è convinto che sappia già l’esito di Monza e chi invece valuta la sua mossa un segnale per provare a influenzare l’operato della procura. Se però dovesse andare a processo Maccarani, sarebbe un clamoroso autogol di Tecchi.

