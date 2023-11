LA RIVOLUZIONE DEI "FREAK" - COS'HANNO IN COMUNE CARLOS ALCARAZ, JUDE BELLINGHAM E VICTOR WEMBANYAMA? OLTRE ALLA GIOVANE ETÀ, TUTTI E TRE STANNO CAMBIANDO I RISPETTIVI SPORT (TENNIS, CALCIO E BASKET) GRAZIE A CARATTERISTICHE MAI VISTE PRIMA - LA CAPACITÀ DI SCATTARE AVANTI E INDIETRO DEL TENNISTA SPAGNOLO, L'IMPATTO DEVASTANTE DEL CENTROCAMPISTA INGLESE AL REAL MADRID (CON 13 GOL IN 13 PARTITE) E L'ALTEZZA FUORI DAL COMUNE DEL CESTISTA FRANCESE: È ALTO 2 METRI E 24...

CARLOS ALCARAZ

Estratto dell'articolo di Giulia Zonca per “la Stampa”

Da che c'è Alcaraz ci si chiede come fare a calcolare la velocità di un tennista e non è così scontato, però lui ha introdotto la necessità di un parametro extra. […]. Quando perde, come è appena successo, è proprio perché si inceppa l'arma segreta, l'evoluzione della specie, la capacità di scattare avanti e indietro, molto più spesso che in laterale, come un forsennato. […]

CARLOS ALCARAZ

Lo sport incrocia degli X-Files, atleti che […] aggiungono […] caratteristiche prima di loro semplicemente inesistenti. Non si tratta di un repertorio da campioni assoluti, non per forza. […] qui non si parla di loro o di gente della loro eccelsa categoria. Alcaraz ha 20 anni e prima di vincere già spiazzava.

victor wembanyama 3

Succede pure nel basket con il francese Victor Wembanyama, del 2004, prima scelta del draft e unico a disorientare un mondo di super professionisti come la Nba. […] Lo chiamano unicorno e Wembanyama promette che si allenerà per mantenere la promessa dell'inedito. La scorsa notte, quando i suoi San Antonio hanno vinto a Phoenix, ha fermato Kevin Durant, il suo idolo e la notizia non è questa. Il punto è che nei loro corpo a corpo, almeno un paio esaltanti, non c'era un singolo spettatore (a parte uno vestito da zucca) con il telefono in mano. […] stavano tutti con la testa per aria a tentare di inquadrare per intero i 224 centimetri in estensione, con il braccio alzato di questo giocatore senza precedenti.

victor wembanyama 2

Lui è lontano dalla perfezione, […] lo ha detto di sé stesso, […] intanto a noi pare che giri fuori sincrono rispetto agli altri, sta per aria più degli altri e si allunga come fosse elastic man. L'altezza, certo, i geni, va bene, ma la sensazione è che certe mosse gli verrebbero pure se fosse più basso: si piazza dove non se lo aspettano i rivali e non lo prevedono gli allenatori, ha un personale centro di gravità.

jude bellingham 6

Capita anche nel calcio con il terzo ventenne che ha sconvolto i punti di riferimento: Jude Bellingham, il centrocampista che ha segnato 13 gol in 13 partite nella sua prima stagione al Real Madrid. Si potrebbe definire con questa statistica. Ha due precedenti da en plein in maglia blanca, Di Stefano e Ronaldo. […]

jude bellingham 5

A Birmingham hanno già ritirato la maglia che indossava, agli esordi, e hanno fatto bene. Portava il 22, è un 22 ovvero un 10 più un 8, più un 4, quel che vuole: si trasforma. Bellingham segna perché scommette sullo sbaglio altrui o perché imposta in proprio e sa essere sporco ed elegante, […] la posizione che non ha senso perché muta e lui recupera da mediano e decide da regista e ora sfrutta ogni possibilità da attaccante.

[…] I tuttocampisti esistevano prima già eppure l'etichetta non gli rende giustizia, lui non si limita a interpretare più ruoli, li mescola, li spinge, li forza. Obbliga gli avversari a fare considerazioni che mai si sarebbero immaginati. […] A questi tre non interessa essere il migliore, importa essere sorprendenti. Strano che siano comparsi insieme a traslocare i loro sport in un altro tempo.

CARLOS ALCARAZ victor wembanyama victor wembanyama victor wembanyama 4 bellingham napoli real jude bellingham 1 jude bellingham 2 jude bellingham 3 jude bellingham 4 victor wembanyama 1 carlos alcaraz finale wimbledon 2023. carlos alcaraz con il trofeo di wimbledon 2023 victor wembanyama 5 jannik sinner carlos alcaraz indian wells carlos alcaraz indian wells carlos alcaraz indian wells carlos alcaraz vince wimbledon 2023 CARLOS ALCARAZ DA BAMBINO