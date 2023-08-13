ROBERTO MANCINI FARFUGLIA MA NON SPIEGA: "LE DIMISSIONI DA CT DELLA NAZIONALE SONO STATE UNA MIA SCELTA PERSONALE" - "RINGRAZIO IL PRESIDENTE GABRIELE GRAVINA PER LA FIDUCIA, INSIEME A TUTTI I MEMBRI DELLA FIGC. SALUTO E RINGRAZIO TUTTI I MIEI GIOCATORI E TIFOSI CHE MI HANNO ACCOMPAGNATO IN QUESTI 5 ANNI. PORTERÒ SEMPRE NEL CUORE LA STRAORDINARIA VITTORIA DELL'EUROPEO 2020...." - MANCIO, PARLA CHIARO: PERCHE' TI DIMETTI A META' AGOSTO, A UN MESE DALLE PARTITE DECISIVE PER LA QUALIFICAZIONE ALL'EUROPEO? PERCHE' ORA?

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Dal profilo Instagram di Roberto Mancini

 

ROBERTO MANCINI ROBERTO MANCINI

Le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della FIGC.

 

Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell'Europeo 2020.

roberto mancini roberto mancini

 

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