13 ago 2023 18:50

ROBERTO MANCINI FARFUGLIA MA NON SPIEGA: "LE DIMISSIONI DA CT DELLA NAZIONALE SONO STATE UNA MIA SCELTA PERSONALE" - "RINGRAZIO IL PRESIDENTE GABRIELE GRAVINA PER LA FIDUCIA, INSIEME A TUTTI I MEMBRI DELLA FIGC. SALUTO E RINGRAZIO TUTTI I MIEI GIOCATORI E TIFOSI CHE MI HANNO ACCOMPAGNATO IN QUESTI 5 ANNI. PORTERÒ SEMPRE NEL CUORE LA STRAORDINARIA VITTORIA DELL'EUROPEO 2020...." - MANCIO, PARLA CHIARO: PERCHE' TI DIMETTI A META' AGOSTO, A UN MESE DALLE PARTITE DECISIVE PER LA QUALIFICAZIONE ALL'EUROPEO? PERCHE' ORA?