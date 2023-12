RODIMENTI DI SEEDORF - L'EX CENTROCAMPISTA ROSSONERO SBROCCA DURANTE LA PARTITA TRA LE VECCHIE GLORIE DEL MILAN E QUELLE DEL SAN PAOLO - L'OLANDESE HA AVUTO UNA DISCUSSIONE A MUSO DURO CON IL BRASILIANO JOSUE', CON TANTO DI INSULTI E SPINTONI, PER UN CONTRASTO GIUDICATO TROPPO DURO - MA IL "FREAK SHOW" DI SEEDORF NON E' FINITO SUL CAMPO: DOPO LA PARTITA, HA COMPLETAMENTE IGNORATO LE DOMANDE DEI GIORNALISTI E SE N'E' ANDATO VIA MENTRE… - VIDEO

[...] Ci sono tre momenti del match commemorativo tra le vecchie glorie del San Paolo e del Milan che hanno visto protagonista in negativo Clarence Seedorf e hanno sollevato polemiche tra i media brasiliani. [...] . L'attenzione si concentra tutta sul finale, quando da cronometro manca davvero pochissimo alla conclusione della gara. C'è Seedorf che avanza lungo la corsia destra, viene affrontato e atterrato in seguito a un contrasto da Josué. E la prende male. Si alza, arriva faccia a faccia con l'avversario, lo spintona vistosamente, gesticola in maniera plateale. I due sono separati dai compagni di squadra ma da lontano si scambiano occhiatacce.

Josué ha raccontato la sua versione dei fatti. Anzitutto ha precisato che il suo non è stato un intervento falloso e successivamente ha spiegato qual è stato il rapido scambio di battute on l'ex milanista avvenuto prima dell'episodio. "Mi chiedeva di non forzare le entrate e gli ho detto che non doveva preoccuparsi – ha ammesso al canale brasiliano di Espn -. Ma quello è il mio modo di giocare, non mi sono comportato in maniera scorretta con lui". A fine partita Seedorf ha sgonfiato la questione commentando con ironia la cosa: "Certe situazioni vanno capite… sarà per la prossima volta".

Finita qua? No. L'atteggiamento di Seedorf ha lasciato interdetti gli interlocutori anche nel post gara, quando s'è trovato davanti ai microfoni. A un giornalista che gli chiedeva un giudizio sulla stagione del Botafogo nel campionato brasiliano, si è rifiutato di rispondere e se ne è andato. Lo ha lasciato sul posto mormorando qualcosa mentre si allontanava e scuoteva la testa: "Sbagliato… domanda sbagliata".

Qualcosa di simile è accaduto anche in mixed zone, questa volta l'oggetto della discussione era il Milan. Questione identica, stessa reticenza da parte dell'ex centrocampista olandese: tira dritto appena intuisce cosa gli è stato chiesto e, al massimo, si concede per qualche selfie. Null'altro. [...]