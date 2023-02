ROMA BEFFATA: IL SALISBURGO PASSA A 2 MINUTI DALLA FINE. I GIALLOROSSI AVEVANO SPRECATO NEL PRIMO TEMPO UNA GHIOTTA OCCASIONE CON ABRAHAM E POI NELLA RIPRESA COLPITO UN PALO (CON CRISTANTE) E UNA TRAVERSA (CON BELOTTI). ANSIA PER LE CONDIZIONI DI DYBALA USCITO ALL’INTERVALLO PER UN PROBLEMA AL FLESSORE DELLA COSCIA SINISTRA. GIOVEDÌ PROSSIMO ALL’OLIMPICO IL RITORNO...

Da gazzetta.it

salisburgo roma

Roma beffata nei titoli di coda. Nell’andata degli spareggi di Europa League, il Salisburgo vince in casa 1-0. Decisivo il gol di testa di Capaldo all’88’, nell’unica vera disattenzione dei giallorossi. In precedenza, all’81’, Belotti aveva avuto una ghiotta occasione per firmare il vantaggio: grande intervento di Kohn e palla che si è stampata sulla traversa. La squadra di Mourinho (da valutare le condizioni di Dybala, uscito all’intervallo per un problema al flessore della coscia sinistra) si giocherà la qualificazione nel ritorno di giovedì prossimo all’Olimpico.

salisburgo roma